|
Dünya

Kızıldeniz'de sular ısınıyor: Husiler ABD savaş gemisini vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD donanmasına ait bir savaş gemisini füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

10:36 - 31/01/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Husi güçlerinin ABD donanmasına düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.


ABD donanmasına ait "USS Gravely" muhribini “uygun deniz füzeleri” ile hedef aldıklarını belirten Seri, söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti.


Seri, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ülkemize yönelik saldırıya katılan tüm Amerikan ve İngiliz savaş gemilerinin güçlerimizin hedef bankası içinde olduğunu ve ülkemizin, halkımızın ve milletimizin meşru savunma hakkı kapsamında hedef alınacağını teyit etmektedir.” dedi.


Yemen halkının Filistin davasına ilişkin tutumuna dikkati çeken Seri, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze'ye yönelik saldırı duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait veya bağlantılı gemilerin, işgal altındaki Filistin limanlarına gidişini veya seyrüseferini engellemeye devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.


ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.


Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.


ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.


Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.


Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.


Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.


ABD'den Yemen'e savaş tehdidi! Husiler: Aptallıkları başarısızlığa mahkum olur
ABD'den Yemen'e savaş tehdidi! Husiler: Aptallıkları başarısızlığa mahkum olur

ABD'nin Umman aracılığıyla Yemen'e savaş açma tehdidinde bulunduğu bildirildi. Açıklama, Yemen'deki Husilerden geldi. Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Umman aracılığıyla Yemen'e savaş açma ve cepheleri harekete geçirme tehdidi içeren bir mesaj iletti." dedi. ABD'nin tehdidini gerçekleştirmesi halinde bunun başarısızlıkla sonuçlanacağına vurgu yapan Husi, "Onlara (ABD), bu tehditlerini uygulamaya yönelik herhangi bir maceranın veya aptallığın başarısızlığa mahkum olduğunu ve hiçbir düşman hareketinin, halkımızı Gazze'yi destekleme hedefinden caydıramayacağını ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.


#Husiler
#Filistin
#israil
#Kızıldeniz
#AD
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bu kuruyemişler hafızayı güçlendiriyor! Uzmanından hafızayı güçlendiren besin tavsiyeleri