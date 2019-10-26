Dünya KKTC Başbakanı Tatardan asker selamı Türk askeri burada olmaya devam edecek
AVRUPA

KKTC Başbakanı Tatar’dan asker selamı

KKTC Başbakanı Tatar’dan asker selamı: Türk askeri burada olmaya devam edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Türk milletinin birçok fedakarlıkla bugünlere geldiğini, Kıbrıs'ta da bugün Kıbrıs Türk halkı huzur ve barış içindeyse bu fedakarlıklar sayesinde olduğunu belirterek, "Türk askeri buradadır ve burada olmaya devam edecektir, Türkiye'nin garantörlüğü devam edecektir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tatar, konuşmasını asker selamı vererek bitirdi.
Tatar, konuşmasını asker selamı vererek bitirdi.

Tatar, KKTC Güv.K.K Emekli Astsubaylar Derneği (KTEMAD) ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çankaya Şubesinin müşterek hazırladığı resim sergisinin açılışında açıklamalar yaptı.

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Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığını, bölge barışı ve güvenliği için başarılı bir harekat oluğunu belirten Başbakan Tatar, şu şekilde açıklamada bulundu:

Ne mutlu Türk'üz ve bu topraklarda yaşıyoruz. Türk askeri buradadır ve burada olmaya devam edecektir, Türkiye'nin garantörlüğü devam edecektir.

Asker selamı verdi

Tatar, Ada'ya ilk gelen Türk Alayı ile ilgili bir anısını da anlatarak, "6 yaşında burada asker selamını verdim, hala daha aynı selamla buradayım" dedi ve konuşmasını asker selamı vererek bitirdi.

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