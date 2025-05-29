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KKTC'de 'Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu' düzenlendi

KKTC'de 'Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu' düzenlendi

23:1929/05/2025, Perşembe
AA
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Diplomasi Vakfı tarafından ikincisi düzenlenen "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.
Diplomasi Vakfı tarafından ikincisi düzenlenen "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.

Diplomasi Vakfı tarafından Girne kentinde Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu düzenlendi. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, " KKTC her alanda olduğu gibi düşünce kuruluşları anlamında da Türk dünyasının bir parçası" ifadelerini kullandı.

Türk dünyasının düşünce kuruluşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen uluslararası forumda bir araya geldi.

Diplomasi Vakfı tarafından Girne kentindeki bir otelde düzenlenen "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu", Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerden çok sayıda düşünce kuruluşu temsilcisi ile uzmanın katıldığı forumda, "Türk Devletleri Teşkilatı/Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa", "Medeniyet ve Kültür: Sürdürülebilir Entegrasyon" ve "Geleceği Düşünmek: Türk Dünyası ve Kuzey Kıbrıs" konuları ele alındı.

Forum, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Forum cuma günü son bulacak

Forumun kapanış konuşmasını yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, forumun ülkesi için bir fırsat olduğunu belirterek, KKTC'nin her alanda olduğu gibi düşünce kuruluşları anlamında da Türk dünyasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Forum, cuma günü katılımcılar için düzenlenecek KKTC'yi tanıtan kültürel gezi ile son bulacak.

#Diplomasi Vakfı
#Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu"
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