Klozete atılan notu Trump mı yazdı?

ABD, tarihinde bir ilke şahit oldu. Eski Başkan Trump'ın Florida’daki evine FBI tarafından baskın yapıldı. O baskında bulunduğu iddia edilen kağıt parçaları gündeme oturdu. Çünkü parçalanarak tuvalete atılan o kağıtların üstündeki el yazısının Trump'a ait olduğu iddia edildi.

Yazı İnceleme Uzmanı Eray Güçlüer, resmi yazıların bilgisayar ortamında yazıldığını ve resmi belgelerin özel makinelerle yok edildiğini belirtti. Bu yazıların resmi belge olmasa bile Trump'ın kaleminden çıkma özel notlar olabileceği üzerinde duruluyor. Harflerin yazım şekilleri ve Trump'ın el yazısıyla benzerliği bu yazıların Trump'a ait olabileceğini gösteriyor.

FOTOĞRAF 12 ABD'de bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanı'nın evini aradı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu. Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. \"Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur\" dedi. Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, \"Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi\" suçlamasında bulundu. Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, \"Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor\" değerlendirmesinde bulundu. Evde bulunan kasanın bile açıldığını belirten Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan \"Watergate\" skandalına benzetti. Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı'nın, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi. Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı. ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evi FBI tarafından basıldı. Gece yarısı yapılan aramanın, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi. BiP'te paylaş

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