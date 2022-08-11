Klozete atılan notu Trump mı yazdı?

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine yaptığı baskına ait basına yansıyan fotoğraflar tartışma yarattı. Özellikle de Trump'ın klozete attığı belirtilen kağıt parçaları merak konusu oldu. Peki, o kağıtlardaki el yazısı iddia edildiği Trump'a mı ait?
ABD, tarihinde bir ilke şahit oldu. Eski Başkan Trump'ın Florida’daki evine FBI tarafından baskın yapıldı. O baskında bulunduğu iddia edilen kağıt parçaları gündeme oturdu. Çünkü parçalanarak tuvalete atılan o kağıtların üstündeki el yazısının Trump'a ait olduğu iddia edildi.
Yazı İnceleme Uzmanı Eray Güçlüer, resmi yazıların bilgisayar ortamında yazıldığını ve resmi belgelerin özel makinelerle yok edildiğini belirtti. Bu yazıların resmi belge olmasa bile Trump'ın kaleminden çıkma özel notlar olabileceği üzerinde duruluyor. Harflerin yazım şekilleri ve Trump'ın el yazısıyla benzerliği bu yazıların Trump'a ait olabileceğini gösteriyor.