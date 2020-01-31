Koca Yusuf yola çıktı

Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarını tahliye edecek askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı. 34'ü Türk, 7'si Azerbaycan, 7'si Gürcü ve biri Arnavut olmak üzere toplam 49 kişi Türkiye'ye getirilecek. Bu kişiler ayrı bir alanda enfeksiyon hastalıkları uzmanınca muayene edilerek uçağa giriş yapacak.

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14 gün karantinada kalacaklar

Uçuş sırasında da sağlık takibi yapılacak, enfeksiyon bulgusu gelişen olursa uçak içi enfeksiyon bulaşıcı hastalık önlemleri alınacak. Özel donanımlı ambulanslarla alınacak olan uçuş ve sağlık ekibi ile Çin’den getirilen vatandaşlar, 14 gün boyunca karantina altında olacakları hastaneye götürülecekler. Bu kişiler, diğer hastalarla temasın olmadığı, şifreyle girilen özel bir bölümdeki odalara yerleştirilecek. Odaların kapıları ve camlar sürekli kapalı tutulacak.

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