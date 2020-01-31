Dünya Koca Yusuf yola çıktı
ASYA

Koca Yusuf yola çıktı

Çin'de ölümlere neden olan koronavirüs salgınının ardından TSK'ya ait 'Koca Yusuf' isimli ambulans uçağa dönüştürülen A-400 kargo uçağı, 34'ü Türk, 7'si Azerbaycan, 7'si Gürcü ve biri Arnavut olmak üzere toplam 49 kişiyi Vuhan kentinden alıp Türkiye'ye getirmek üzere yola çıktı.

Haber Merkezi AA
Koca Yusuf Türkleri getirmek için Çin'e havalandı.
Koca Yusuf Türkleri getirmek için Çin'e havalandı.

Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarını tahliye edecek askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı. 34'ü Türk, 7'si Azerbaycan, 7'si Gürcü ve biri Arnavut olmak üzere toplam 49 kişi Türkiye'ye getirilecek. Bu kişiler ayrı bir alanda enfeksiyon hastalıkları uzmanınca muayene edilerek uçağa giriş yapacak.

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14 gün karantinada kalacaklar

Uçuş sırasında da sağlık takibi yapılacak, enfeksiyon bulgusu gelişen olursa uçak içi enfeksiyon bulaşıcı hastalık önlemleri alınacak. Özel donanımlı ambulanslarla alınacak olan uçuş ve sağlık ekibi ile Çin’den getirilen vatandaşlar, 14 gün boyunca karantina altında olacakları hastaneye götürülecekler. Bu kişiler, diğer hastalarla temasın olmadığı, şifreyle girilen özel bir bölümdeki odalara yerleştirilecek. Odaların kapıları ve camlar sürekli kapalı tutulacak.

Koronavirüsü salgını nedeniyle 34 Türk için Çin'e ambulans uçak gidiyor
DÜNYA
Koronavirüsü salgını nedeniyle 34 Türk için Çin'e ambulans uçak gidiyor

Vuhan’dan alıp gelecek
DÜNYA
Vuhan’dan alıp gelecek

'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalandı
OYNAT 00:44
'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalandı
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.


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