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Dünya

Kolombiya'da yedi bakan görevinden istifa etti

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun isteği üzerine İçişleri, Sağlık, Tarım, Bilim, Maliye, Ulaşım ve İletişim ve Teknoloji bakanları görevlerinden istifa etti.

07:50 . 27/04/2023 Perşembe
AA
Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

Petro'nun kabinede değişiklik yapma isteğinin ardından İçişleri, Sağlık, Tarım, Bilim, Maliye, Ulaşım ve İletişim ve Teknoloji bakanları görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.


Savunma, Dışişleri, Enerji ve Maden bakanlarının görevlerinde değişiklik olmadığı ve istifa eden bakanların yerlerine yenilerin atamasının gerçekleştiği belirtildi.


Petro, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, çoğunluk kararıyla kabul edilen siyasi koalisyonun bazı parti başkanlarının kararıyla sona erdiğini duyurmuştu.

Halkın çoğunluğunun anketlerde değişim çağrısı yaptığını aktaran Petro, "Tehdit ve mezhepçilikle değişim talebinin üstü örtülmeye çalışılıyor. Böyle bir durum bizi hükümette yeniden düşünmeye sevk ediyor." ifadesini kullanmıştı.


Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 28 Şubat'ta sağlık reformu yasası konusunda uzlaşamadığı üç bakanı değiştirdiğini duyurmuştu.


Kolombiya'da 13 Şubat'tan bu yana büyük tartışmalara neden olan sağlık reformu, Cumhurbaşkanı Petro ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açmasının yanı sıra kendi ekibinde de görüş ayrılıkları beraberinde getirdi.





#7 bakan istifa etti
#Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
#Kolombiya
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