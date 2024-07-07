Komandolar tuzaklanan köyleri temizliyor

Dergele köyünde, komandolar tarafından bir sehpa üzerinde 2 namlulu ÇNRA lançer sistemi bulundu. METİ timleri, tuzaklanan silah sistemini imha etti. Teröristlerin diğer köylerde de sivilleri kalkan yaparak evleri ve bahçeleri patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Sahadaki komandolar, başta Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin sivillerden gasp ettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor. Tuzaklanan patlayıcılar tek tek temizleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe harekatlarıyla sahadaki kilit kapanma aşamasına geldi. Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelerle birlikte güney sınırları boyunca set çekilmiş olacak. Bu şekilde Türkiye’nin güvenliğini sınır ötesine taşıyan TSK, Mehmetçik’in de güvenliğini ön planda tutuyor. Yeni Şafak’a konuşan güvenlik kaynakları, yapılan operasyonlarda hudut güvenliği ile birlikte, kontrol altında olan bölgelerdeki güvenlik güçlerinin de güvenliğini ön planda tutan kapsayıcı adımlar atıldığını kaydetti. Kaynaklar, TSK’nın Mehmetçik’in güvenliği en iyi nasıl sağlanacaksa bölgeye o şekilde yerleştirme yaptığı bilgisini verdi. Kaynaklar, “Şu anda silahlı kuvvetlerin yaptığı operasyonların amacı, sınırı daha kontrol edebilir bir hatta çekmek. Türkiye’nin bu tutumu sürecek” dedi. Yapılan operasyonlarda ilerleme kaydedildiğini belirten kaynaklar, Pençe bölgesinde kilidin yavaş yavaş kapandığını ifade etti. Her bölgede arazi şartları ve sahanın en iyi şekilde incelendiğini belirten kaynaklar, ilerleyişin ince elenip sık dokunarak yapıldığına dikkat çekti.