Komandolar tuzaklanan köyleri temizliyor

Irak'ın kuzeyinde kaçacak yeri kalmayan PKK'lı teröristler, operasyon bölgelerinin etrafındaki köyleri tuzaklamaya başladı. Bölgede işgal ettikleri köylerde gizlenmek için ormanları ateşe veren, Dergele köyünü tamamen yakan PKK’lı teröristler, Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurup sivillerin hayatını tehlikeye atmıştı. PKK’nın, TSK’nın operasyon bölgesi çevresinde yer alan boşaltılmış köyleri de patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı.
METİ TİMLERİ GİRDİ
Dergele köyünde, komandolar tarafından bir sehpa üzerinde 2 namlulu ÇNRA lançer sistemi bulundu. METİ timleri, tuzaklanan silah sistemini imha etti. Teröristlerin diğer köylerde de sivilleri kalkan yaparak evleri ve bahçeleri patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Sahadaki komandolar, başta Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin sivillerden gasp ettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor. Tuzaklanan patlayıcılar tek tek temizleniyor.
2 TERÖRİST ETKİSİZ
Operasyon kapsamında 2 terörist ölü ele geçirildi. Dergele ve Miska köyleri arasında tespit edilen silahlı 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Dergele köyünde yapılan arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi. İşte onlardan bazıları: 2 M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Çek VZ 58 tüfeği, 1 adet hafif makineli tüfek, 10 adet el bombası ve EYP yapımında kullanılan malzemeler.
Birliklerin güvenliği üst seviyede
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe harekatlarıyla sahadaki kilit kapanma aşamasına geldi. Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelerle birlikte güney sınırları boyunca set çekilmiş olacak. Bu şekilde Türkiye’nin güvenliğini sınır ötesine taşıyan TSK, Mehmetçik’in de güvenliğini ön planda tutuyor. Yeni Şafak’a konuşan güvenlik kaynakları, yapılan operasyonlarda hudut güvenliği ile birlikte, kontrol altında olan bölgelerdeki güvenlik güçlerinin de güvenliğini ön planda tutan kapsayıcı adımlar atıldığını kaydetti. Kaynaklar, TSK’nın Mehmetçik’in güvenliği en iyi nasıl sağlanacaksa bölgeye o şekilde yerleştirme yaptığı bilgisini verdi. Kaynaklar, “Şu anda silahlı kuvvetlerin yaptığı operasyonların amacı, sınırı daha kontrol edebilir bir hatta çekmek. Türkiye’nin bu tutumu sürecek” dedi. Yapılan operasyonlarda ilerleme kaydedildiğini belirten kaynaklar, Pençe bölgesinde kilidin yavaş yavaş kapandığını ifade etti. Her bölgede arazi şartları ve sahanın en iyi şekilde incelendiğini belirten kaynaklar, ilerleyişin ince elenip sık dokunarak yapıldığına dikkat çekti.