Komuta kademesini görevden aldılar

Gabon’da askerin yönetime el koymasından sonra Kamerun ve Ruanda, ulusal ordularında yeni atamalar yaptı. Dünyanın en yaşlı lideri olan, 41 yıldır görevine devam eden ve 1975’ten beri iktidarda olan 90 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Savunma Bakanlığı ve ordu kadrolarına yeni atamalar yaptı. Öte yandan yaklaşık 20 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ve 2024’te de yeniden aday olmayı planlayan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame de orduda üst düzey birçok ismi emekliye ayırdı.

Ruanda Savunma Gücü (RDF), Kagame’nin talimatıyla on iki general, seksen üç kıdemli subay ve altı ast subayın emekli edildiğini duyurdu. Bunun yanı sıra 86 kıdemli astsubay ve sözleşme süreleri dolan yaklaşık 678 asker de emekli edilecek. 160 asker ise tıbbi gerekçelerle terhis edilecek. Emekli edilen generaller arasında Ruanda’nın 1994’teki kurtuluş savaşında yer almış, ülkenin Rusya Büyükelçisi Korgeneral Frank Mushyo Kamanzi ve eski Savunma Bakanı Tümgeneral Albert Murasira gibi üst düzey isimler de bulunuyor. Emekli edilen askerlerin yerine atamalar da yapıldı. Kararname açıklandıktan birkaç saat sonra 10’a yakın genç subay albay rütbesine yükseltildi ve askeri tümenlere liderlik edecek yeni generaller atandı. 2 liderin, Gabon’daki darbeden sonra kendi ülkelerinde de benzer bir durum yaşanmaması için önlem almaya çalıştığı iddia edildi.