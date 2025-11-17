Yeni Şafak
Kongo'da Maden Bakanı Kabamba'yı taşıyan uçak pistten çıktı

22:4817/11/2025, Pazartesi
Yaklaşık 20 kişilik heyeti taşıyan uçak iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kolwezi Havalimanı’nda, Maden Bakanı Louis Watum Kabamba'nın da aralarında olduğu yaklaşık 20 kişilik heyeti taşıyan uçağın iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletindeki Kolwezi Havalimanı’nda, Maden Bakanı Louis Watum Kabamba'nın da aralarında olduğu yaklaşık 20 kişilik heyeti taşıyan uçak iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı, tüm yolcular kazadan yara almadan kurtuldu. Havalimanı ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı belirtildi.

Bakan Kabamba’nın, Kalondo maden sahasında dün meydana gelen ve 32 maden işçisinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili incelemede bulunmak üzere bölgeye gittiği kaydedildi.




#Kongo
#Uçak
#Maden Bakanı
