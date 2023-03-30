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Dünya

Kore Savaş Anıları Müzesi'ndeki Türkiye bölümü zenginleştirildi

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği, Güney Kore'de bulunan Kore Savaş Anıları Müzesi'ndeki Türkiye'ye ayrılan bölümün zenginleştirilmesini sağladı.

14:20 . 30/03/2023 Perşembe
AA
Kore Savaş Anıları Müzesi'ndeki Türkiye bölümü zenginleştirildi

Kore Savaş Anıları Müzesi'ndeki Türkiye bölümü zenginleştirildi

Türkiye'nin Seul Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, Seul Büyükelçisi Murat Tamer ve Büyükelçilik personellerinin katılımıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen; Kore Savaşı'nda Türk Tugayı'nın kullandığı çeşitli malzemeleri, Kore Savaş Anıları Müzesine törenle teslim etti.


Büyükelçi Tamer ve beraberindeki heyet, tören vesilesiyle Kore Savaş Anıları Müzesi Direktörü Kim Young Cheol tarafından ağırlandı.



Güney Kore halkı, Türk halkını "kan kardeşi" olarak nitelendiriyor


Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine başladı.


Çin ve Sovyetler Birliği Kuzey Kore'ye, ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) de Güney Kore'ye savaş boyunca destek verdi.



BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için Kore Yarımadası'na göndermeye onay vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında savaşa katılma kararı aldı.




Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, savaşa 21 bin 212 askerle toplamda 4 tugayla katılan Türkiye, asker sayısı bakımından Kore Savaşı'na katılan 16 ülke arasında, 4. sırada yer aldı.


Kore Gazi Bakanlığının kayıtlarına göre, cephede hayatını kaybeden 700'ü aşkın askerle yaralanıp cepheden ayrıldıktan sonra vefat eden ve kaybolanlar da dahil Türkiye, Kore Savaşı'nda 900'ü aşkın şehit verdi. Türkiye, en fazla şehit veren 3. ülke oldu.


Savaşta şehit düşen ve kaybolan 900 Türk askerinden 462'si, Kore'nin Busan kentindeki BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nda yatıyor.


O zaman açılan Ankara Okulunu ve Türk askerinin fedakarlıklarını unutmayan Güney Kore halkı, Türk halkını "kan kardeşi" olarak nitelendiriyor.






#Kore Savaş Anıları Müzesi
#Kore Savaşı
#Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği
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