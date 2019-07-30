Dünya Körfez PKKya kalkan olacak
ORTADOĞU

Körfez PKK'ya kalkan olacak

Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge konusunda sıkıştırdığı ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD, Körfez'deki Arap ülkelerinin de içinde bulunduğu ittifakından askerleri Suriye'nin doğu ve kuzeyine konuşlandırarak YPG-PKK'ya kalkan yapmayı planlıyor.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Suudi Bakan Sabhan, bir süre önce Arap aşireti temsilcilerinden destek istedi.
Suudi Bakan Sabhan, bir süre önce Arap aşireti temsilcilerinden destek istedi.

ABD, Suriye'de kendi askerlerinin yerini Körfez ülkelerinin almasını teklif etti. Geçtiğimiz hafta ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de temaslarda bulunurken, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie ile Uluslararası Koalisyonun baş danışmanı William Roebuck, sözde PYD'li Komutan Mazlum Abdi ile görüştü. Görüşmenin detaylarına göre, YPG'liler Arap ülkelerinden askerlerin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nın sınır bölgelerine yerleştirilmesini istedi.

Kenneth McKenzie (Sağda)

ARAP ASKERLERİ KOALİSYONA KATILSIN

Vedeng internet haber sitesinde yer alan ve güvenilir kaynaklara dayandırılan habere göre, McKenzie, Mazlum Abdi ile görüşmesinde Körfez'deki Arap ülkelerinin de içinde bulunduğu Arap ittifakından askerlerin doğu ve kuzey Suriye'ye gönderilmesi ve burada ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'a katılmalarını içeren bir dosya sundu. Arap askerlerinin kuzey ve doğu Suriye'de YPG/PKK'nın yanında bölgeyi Türkiye ve İran başta olmak üzere “bölgesel tehditlerden” korumak amacıyla konuşlandırılacağı belirtildi.

AĞUSTOS'TA İLK SEVKİYAT YAPILACAK

Haberde McKenzie'nin, Arap yetkilileri ve kuruluşlarıyla Suriye'nin doğu ve kuzeyine konuşlandırılmak üzere gönderilmesi planlanan Arap askerleri konusunu ve sayısını görüşmek üzere Kuveyt'i ziyaret ettiği dile getirildi.

YeniŞafak'ın bölgeden edindiği bilgiye göre, Ağustos ayı içerisinde ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'dan gelen askerlerin oluşturacağı ilk askeri birlikler Ayn İsa ve Resulayn'a konuşlandırılmaya başlanacak. Görüşmelerin ardından ABD ordusunun Ayn İsa'da ek karargah inşa etmeye başlaması ise dikkat çekti.

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SUUDİ BAKAN ÖN HAZIRLIĞA GİTMİŞTİ

Bir süre önce asker gönderiminin alt yapısını dizayn etmek üzere Suudi Arabistan Körfezi İşleri Bakanı Tamer El Sabhan, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde yer alan Omar petrol sahasını ziyaret etmiş ve burada terör örgütü YPG'nin elebaşlarıyla bir araya gelmişti. Bölgedeki kaynaklara göre, Tamer El Sabhan'ın bir Amerikan delegasyonu eşliğinde YPG kontrolündeki bölgeye yaptığı ziyaret, "Suudi Arabistan desteğiyle Arap kabilelerinin YPG'ye desteğini oluşturmayı” hedefledi.

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