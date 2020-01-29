Dünya Korona salgınından sonra Kolombiyada yeni salgın alarmı 6 günde 6 çocuk yaşamını yitirdi
ASYA

Korona salgınından sonra Kolombiya’da yeni salgın alarmı: 6 günde 6 çocuk yaşamını yitirdi

Dünya genelinde paniğe yol açan Korona salgını devam ederken, Kolombiya’dan yeni bir salgın haberi geldi. Kaynağı henüz belirlenemeyen salgında 6 günde 6 çocuk hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Ülkede 6 günde 6 çocuk hayatını kaybetti.
Ülkede 6 günde 6 çocuk hayatını kaybetti.

Çin’den yayıldığı düşünülen Korona salgını dünya genelinde büyük korkuya neden olurken, Kolombiya’dan başka bir salgın haberi geldi.

  • Kolombiya Sağlık Bakanlığı ülkenin kuzeybatısındaki Choc eyaletinde yer alan Bajo Baud bölgesindeki Wounnaan yerli barınağında görülen bir başka salgının, 23 Ocak’tan bu yana 6 çocuğun ölümüne, 60’tan fazla kişinin hasta olmasına neden olduğunu açıkladı.

Bölgede başlayan salgının nedeni henüz tam olarak bilinmezken, Sağlık Bakanlığı Choc’daki yerel merkezinin durum değerlendirmesi yaptığını, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün (INS) de ’kalıcı koordinasyon’ için operasyonu sürdürdüğünü bildirdi.

Koronavirüs'lü hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada
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Koronavirüs'lü hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada
Çin'de 81 kişinin yaşamını yitirdiği 'Koronavirüs' ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda sedye üzerinde yatan kişinin istemsizce hareket ettiği ve kriz nöbeti geçirdiği anlar böyle görüntülendi. Ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybının 81'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtildi.

Ateş, kusma ve ishale neden oluyor

Kolombiya Wounaan Halk Otoriteleri Konseyi’nin (Woundeko) yasal temsilcisi Orlando Moya, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, salgınının 10 yaşın altındaki çocuklarda ateş, kusma ve ishale neden olduğunu belirtti.

Moya açıklamasında, “Çocuklar ölüyor, sonuncusu dün öğle saatlerinde öldü. Kimse bize bunun nedenini söylemiyor” diyerek duruma tepki gösterdi. Choc Sağlık Bakanı Carlos Tirso Murillo, salgınla ilgili henüz net bir bilgi vermezken, salgının temiz su bulunamaması nedeniyle akut bir ishal salgını olabileceğini ifade etti.

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