Koronavirüs Azerbaycan'a da sıçradı

İran'da koronavirüsüne karşı ilginç korunma yöntemi

Vaka sayısının her geçen gün arttığı İran'da acil servisteki görevliler koronavirüsten korunmak için tütsü yakıyor. Virüsten korunmak için en iyi çarenin bu olduğunu savunan görevlilere ait video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.