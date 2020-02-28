Dünya Koronavirüs Azerbaycana da sıçradı
ASYA

Koronavirüs Azerbaycan'a da sıçradı

Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakasının görüldüğü açıklandı. İlk vaka tespitiyle birlikte Azerbaycan da virüs sıçrayan komşu ülkeler arasına girmiş oldu.

Haber Merkezi Reuters
Koronavirüs, her geçen gün daha fazla ülkeye yayılıyor.
Koronavirüs, her geçen gün daha fazla ülkeye yayılıyor.

Azerbaycan Koronavirüs Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki bir Rus vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Hastanın Azerbaycan'a girmeden önce İran'da bulunduğu belirtildi.

Etrafımız sarıldı

İlk vaka tespiti ile birlikte Azerbaycan da koronavirüs sıçrayan komşu ülkeler arasına girmiş oldu. Şimdiye kadar Türkiye'nin komşuları İran, Yunanistan, Irak ve Gürcistan'da virüs tespit edilmişti.

Hollanda’da ilk koronavirüs vakası: Karantina altına alındı
DÜNYA
Hollanda’da ilk koronavirüs vakası: Karantina altına alındı

Koronavirüs salgını ölüm saçıyor
OYNAT 01:00
Koronavirüs salgını ölüm saçıyor
Salgın nedeniyle bir günde 242 kişi öldü. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1400'e ulaştı. Hasta sayısı 60 bini geçiyor. Virüs durdurulmazsa dünya nüfusunun yüzde 60'ına bulaşabilir.


  • Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Kovid-19), dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 854 kişi yaşamını yitirdi.
Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Başımız sağolsun

Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Başımız sağolsun
Yüz yüze görüşecekler!

Yüz yüze görüşecekler!

İki liderin temaslarıyla ilgili yeni gelişme...
Türkiyeyi havadan koruyacağız

'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

NATO toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalar.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
'Bir değişiklik yok'

'Bir değişiklik yok'

​Dışişleri'nden sığınmacı ve göçmenlerle ilgili kritik açıklama.
Yalanladı: <br>Rusya biliyordu

Yalanladı:
Rusya biliyordu

Akar, alçak saldırının öncesi ve sonrasına dair çarpıcı bilgiler verdi.
Türkiye boğazları kapatmalı!

Türkiye boğazları kapatmalı!

Montrö'nün 21. maddesi bu hakkı Türkiye'ye veriyor.
İdlib'i<br>başlarına yıktık!

İdlib'i
başlarına yıktık!

200'ü hedef vuruldu, ​309 rejim askeri öldürüldü.
Kahramanlarımız!

Kahramanlarımız!

33 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Gece boyunca <br>bombardıman!

Gece boyunca
bombardıman!

​Rejim unsurlarına yapılan misillemenin yeni görüntüleri.
Şimdi Avrupa düşünsün

Şimdi Avrupa düşünsün

Sınır kapıları açıldı, düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor.
Dördüncü madde!

Dördüncü madde!

Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor...
Rusya'dan ilk açıklama

Rusya'dan ilk açıklama

​İdlib'deki kalleş saldırıya karşı 'biz yapmadık' savunması.
Acımız çok büyük

Acımız çok büyük

​Mehmetçiğin üsse çevirdiği iki bina alçakça vuruldu.
Devletin emrindeyiz

Devletin emrindeyiz

​Alçak saldırı sonrası iş dünyasından destek mesajı.
'Katil Rusya!'

'Katil Rusya!'

Hain saldırı sonrasında Rus konsolosluğu önünde protesto
Hayati<br>tehlikeleri yok

Hayati
tehlikeleri yok

​Hatay Valisi Doğan'dan son dakika açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.