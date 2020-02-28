Dünya Koronavirüs gözlerden de bulaşabilir
ASYA

Koronavirüs gözlerden de bulaşabilir

Çinli araştırmacılar, koronavirüs (Covid-19) bulaşan bir hastanın gözyaşında virüse rastlandığını açıkladı. Uzmanlar, son bulguyla hastalığın sadece solunum yoluyla değil, aynı zamanda aracılığıyla yayılma riskinin de ortaya çıktını söyledi.

Haber Merkezi AA
Uzmanlar, koronavirüse karşı gözlük takılması önerisinde bulundu.
Uzmanlar, koronavirüse karşı gözlük takılması önerisinde bulundu.

Cıciang Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bir ekip, 26 Ocak-9 Şubat tarihlerinde enfekte olan 30 hastadan alınan örnekler üzerinde bir çalışma yürüttü. Çalışmada, bir hastadan alınan 2 gözyaşı ve konjunktival salgı örneğine yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı gözlendi.

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"Mutlaka gözlük takın"

Diğer hastalardan alınan 58 örnekte negatif sonuçların alındığı belirtilirken başhekim yardımcısı Dr. Şın Ye, hastanın konjunktivitinin gözlerde olumsuz bir durum yaratmadan iyileştiğini kaydetti. Şın, öte yandan çalışmanın, yeni tip koronavirüsün gözler aracılığıyla bulaşma riskini ve solunum yolunun, virüsün yayılmasının tek yolu olmayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

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Doktor Şın ayrıca sağlık personeline hastaları muayene ederken maskenin yanı sıra gözlük takmaları tavsiyesinde bulundu.

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