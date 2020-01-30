Dünya Koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı
ASYA

Koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı

Koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Hindistan ve Filipinler'de de görüldü. Virüsün Kerala eyaletinde bir öğrencide görüldüğünü, durumunun şu an stabil olduğu ve yakından takip edildiği duyuruldu. Filipinler Sağlık Bakanı da, ülkede ilk koronavirüs vakasına rastladıklarını belirtti.


Haber Merkezi DHA
Virüsün görüldüğü ülke sayısı her geçen gün artıyor.
Virüsün görüldüğü ülke sayısı her geçen gün artıyor.

"Gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs, dünyaya yayılmaya devam ediyor. Salgını nedeniyle şu ana kadar 170 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 711 kişide virüs tespit edildi.Kabus gibi yayılan virüs son olarak Hindistan ve Filipinler'de görüldü.

Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı: Huanan deniz ürünleri pazarı
DÜNYA
Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı: Huanan deniz ürünleri pazarı

Çin'de okuyormuş

Hindistan Sağlık Bakanlığı ilk koronavirüsü vakasının ülkenin Kerala eyaletinde görüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada hastanın, salgının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan şehrindeki bir üniversitenin öğrencisi olduğu ve durumunun stabil olduğu belirtildi.
400 kişinin evleri gözetim altında
Kerala eyaletinde 400 kişinin evlerinde gözetim altında olduğu ve yetkililerin, ülkenin çeşitli havalimanlarında yaklaşık 30 bin yolcuyu taradığı bildirildi.
Filipinler’de de Sağlık Bakanlığı ilk koronavirüsü vakasını doğruladı. Hastanın 38 yaşında Çinli bir öğrenci olduğu belirtildi.

Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 170’e yükseldi
DÜNYA
Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 170’e yükseldi

Giderek yayılıyor

  • Dünya genelinde koronavirüs Tayland’da 14, Japonya’da 11, Singapur’da 10, Malezya ve Avustralya’da 7’şer, Fransa ve ABD’de 5’er, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Almanya’da 4’er, Kanada’da 3, Vietnam’da 2, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka ve Finlandiya’da 1’er kişide tespit edildi.

Koronavirüs salgını İstanbul Havalimanı'nda maske satışlarını arttırdı: Kutu kutu maske alıyorlar
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Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs nedeniyle Çin'den birçok sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda birçok önlem alındı.
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Sağlık Bakanlığının talimatı üzerine havalimanına kurulan termal kameralar ile Çin'in Pekin, Şanghay ve Guangzhou kentlerinden İstanbul'a gelen yolcuların taraması devam ederken, yolcular ise kendi önlemlerini alarak maske almaya yöneldi.
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İstanbul Havalimanı'nda bulunan eczaneler, başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcunun koruyucu maske isteklerine cevap vermeye çalışıyor.
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Kutu kutu maske alıyorlar Koruyucu maske satışlarında 10-15 günden beri ciddi bir artış gözlemlendiği belirten Eczacı Nurcan Erkul, şunları söyledi:
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Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Koronavirüsten sonra Çin'e gidecek olanlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar. Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu.
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Bunun yüzde 50'si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise 3 katlı maskeler. Toptan isteyenler var şu anda. Maskeler ciddi anlamda sıkıntıya girdi. Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerler de alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu.
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Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu. 2 katına çıkan rakamlara ulaşıldı. Bu maskeler virüslerden korumaz. Bizim önerimiz valfli maskelerin kullanılması, hava sirkülasyonu sağlayan. Sadece bir kullanımlık değil, bir kaç kez kullanılmaya müsaade eden maskelerin kullanılmasını daha sağlıklı buluyoruz. Çin'de maske probleminin ortaya çıktığını duyduk ve o ülkenin halkı da giderken ciddi rakamlarda maske alarak ülkesine geri dönüyor.
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Koronavirüs salgını İstanbul Havalimanı'nda maske satışlarını arttırdı: Kutu kutu maske alıyorlar
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten korunmak isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı. Yoğun talep nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanırken, bu zamana kadar 10 binin üzerinde maske satıldığı öğrenildi.
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