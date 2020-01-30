Koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı

"Gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs, dünyaya yayılmaya devam ediyor. Salgını nedeniyle şu ana kadar 170 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 711 kişide virüs tespit edildi.Kabus gibi yayılan virüs son olarak Hindistan ve Filipinler'de görüldü.

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Çin'de okuyormuş

Hindistan Sağlık Bakanlığı ilk koronavirüsü vakasının ülkenin Kerala eyaletinde görüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada hastanın, salgının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan şehrindeki bir üniversitenin öğrencisi olduğu ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

400 kişinin evleri gözetim altında

Kerala eyaletinde 400 kişinin evlerinde gözetim altında olduğu ve yetkililerin, ülkenin çeşitli havalimanlarında yaklaşık 30 bin yolcuyu taradığı bildirildi.

Filipinler’de de Sağlık Bakanlığı ilk koronavirüsü vakasını doğruladı. Hastanın 38 yaşında Çinli bir öğrenci olduğu belirtildi.

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Giderek yayılıyor

Dünya genelinde koronavirüs Tayland’da 14, Japonya’da 11, Singapur’da 10, Malezya ve Avustralya’da 7’şer, Fransa ve ABD’de 5’er, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Almanya’da 4’er, Kanada’da 3, Vietnam’da 2, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka ve Finlandiya’da 1’er kişide tespit edildi.