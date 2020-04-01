Koronavirüs tespitinde önemli gelişme: 2 dakikada sonuç veren Kovid-19 testi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2 dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine onay verdi.
2 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR FDA'dan yapılan açıklamada, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Kovid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu testin sadece sağlık yetkilileri tarafından yapılabileceği belirtildi.
Bodysphere'den yapılan açıklamada da şirketin, testleri salgının en yoğun görüldüğü bölgelere göndermek için federal ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde olduğu vurgulandı.
Öte yandan, ABD'nin en büyük basın kuruluşlarından CNN'de sunuculuk yapan ve New York Valisi Andrew Cuomo'nun kardeşi olan Chris Cuomo da Kovid-19'a yakalandı.
Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Cuomo, son günlerde ateş, titreme ve nefes darlığı gibi belirtileri olduğunu kaydetti.
ABD'deki Kovid-19 salgınının merkezi konumundaki New York'ta yaşayan Cuomo, kendisini evinin bodrumunda karantinaya aldığını belirtti.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de 164 bin 610 Kovid-19 vakası bulunurken, 3 bin 170 kişi de virüs nedeniyle yaşamını kaybetti.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 803 bin kişinin yakalandığı küresel pandemi hızla yayılıyor.
Afrika kıtasındaki 54 ülkenin 5'inde resmi verilere göre şu ana kadar hiçbir vaka tespit edilmedi. Uzmanlar, bunu bazı ülkelerin izole konumlarına, bazı ülkelerde de vakaları tespit edecek ekipman eksikliğine bağlıyor.
Şu ana kadar sadece küçük ve izole ada ülkelerinin yanı sıra Yemen'de görülmedi.
Ayrıca dışa kapalı Kuzey Kore'de de şimdiye kadar pozitif bir vaka görülmedi.
Hiç vakanın görülmediği Komorlar Birliği'nde sıtma tedavisi mi etkili?
Hint Okyanusu'nda, batısındaki Mozambik ve doğusundaki Madagaskar adası arasında bulunan Komorlar Birliği'nde de resmi verilere göre henüz Kovid-19 vakası görülmedi.
Ülkede bazı sağlık uzmanları, sıtmaya karşı ülke genelinde geniş çaplı artemisinin tedavisi uygulanmasının şu ana kadar henüz koronavirüs tespit edilmemesiyle bağlantısının bulunduğunu, ancak bunun bilimsel olarak kanıtlanmış bir görüş olmadığını ifade etti.
Güney Afrika'nın 2 milyon nüfuslu ülkesi Lesotho'da, henüz hiçbir vakanın görülmemesine rağmen dün 25 günlük ulusal karantina ilan edildi.
Diğer yandan, geçen haftaya kadar virüs test kiti ya da tarama merkezi olmayan ülkeye, Çinli milyarder işadamı Jack Ma'nın bağışlarıyla 26 Mart'ta ilk test kitleri ulaştı.
Yetkililer, 8 şüpheli vaka olduğunu, test sonuçlarının yakın zamanda ulaşacağını bildirdi.
Malavi hükümeti, şüpheli vakalara test yapılmasına rağmen, henüz vaka görülmediğini açıkladı.
Virüsün er ya da geç ülkeye ulaşacağını belirten hükümet yetkilileri, yurt dışından gelenlerden kendilerini karantinaya almalarını istedi.
Atlantik Okyanusu'ndaki turistik ada ülkesi Sao Tome ve Principe'te de henüz Kovid-19 vakası tespit edilmedi.
Pandemiye hazırlık kapsamındaki ilk önlemlerde, virüsün yaygın görüldüğü ülkelerden Sao Tome ve Principe'e gelenler karantinaya alınıyordu.
Virüsün dünyada hızla yayılmaya başlamasıyla Sao Tome ve Principe, ülke ekonomisinin ana direği turizme vereceği zarara rağmen sınırlarını kapattı.
Aralık 2013'ten bu yana süren iç savaşın geçen şubat ayına kadar devam ettiği Güney Sudan'da henüz hiçbir vakanın görülmemesi, ülkeye uluslararası uçuşların azlığına bağlanıyor.
Sadece 500 kişiye test yapabilme olanağı bulunan ülkede, en büyük endişe kaynağını son haftalarda dışarıdan gelen yabancı insani yardım çalışanları oluşturuyor. Güney Sudan, virüsün yayılmasına önlem olarak okulları kapattı, düğün ve cenazeler dahil tüm toplu etkinlikleri yasakladı, uluslararası tüm uçuşları durdurdu ve hayati olmayan iş kollarını kapattı.
Koronavirüsün yayılmadığı 7 ülke
Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Afrika'nın 5 ülkesi ile dışa kapalı Yemen ve Kuzey Kore'de henüz tespit edilmedi.
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