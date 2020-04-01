Dünya Koronavirüs tespitinde önemli gelişme 2 dakikada sonuç veren Kovid-19 testi
KORONAVİRÜS

Koronavirüs tespitinde önemli gelişme: 2 dakikada sonuç veren Kovid-19 testi

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için hem aşı çalışmaları hem de tespiti için test çalışmaları hızla devam ediyor. ABD'de Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Kovid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2 dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine onay verdi.

2 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

  • FDA'dan yapılan açıklamada, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Kovid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu testin sadece sağlık yetkilileri tarafından yapılabileceği belirtildi.

Bodysphere'den yapılan açıklamada da şirketin, testleri salgının en yoğun görüldüğü bölgelere göndermek için federal ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

Öte yandan, ABD'nin en büyük basın kuruluşlarından CNN'de sunuculuk yapan ve New York Valisi Andrew Cuomo'nun kardeşi olan Chris Cuomo da Kovid-19'a yakalandı.

Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Cuomo, son günlerde ateş, titreme ve nefes darlığı gibi belirtileri olduğunu kaydetti.

ABD'deki Kovid-19 salgınının merkezi konumundaki New York'ta yaşayan Cuomo, kendisini evinin bodrumunda karantinaya aldığını belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de 164 bin 610 Kovid-19 vakası bulunurken, 3 bin 170 kişi de virüs nedeniyle yaşamını kaybetti.

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