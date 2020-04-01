Koronavirüs Burundi'ye de sıçradı: İlk Kovid-19 vakaları tespit edildi

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü bildirildi.

2 KİŞİDE POZİTİF ÇIKTI

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Tanzanya üzerinden ülkeye gelen ve Kovid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan ikisinin eski başkent Bujumbura'daki Bumerec Hastanesinde tedavi altına alındığının aktarıldığı açıklamada, Burundi'nin olası vakaları göz önüne alarak önceden hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada Kovid-19 ile mücadele ve halkı bilinçlendirme kampanyalarının devam ettiği, virüsün bulaşma riskini azaltmak için sağlık ve hijyen kuralarına uyma gerekliliğine vurgu yapıldı.

Kıtanın 54 ülkesinden sadece Malavi, Komorlar Birliği, Lesotho, Sao Tome ve Principe ile Güney Sudan virüsün görülmediği ülkeler olarak kaldı.

HAYAT BİK'ten basına teşekkür: Evde Kal, Sağlıkla Kal

GÜNDEM Giriş çıkışlar kontrol altında: İstanbul giriş ve çıkışında yoğun konvoylar ulaştı

GÜNDEM Bari burada siyaset yapmayın: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sabote ettiler

EKONOMİ KOBİlere devlet güvencesi: Artık bakanlık bütçesinden karşılanacak

HAYAT ABD’li sanatçı Della Miles'ten Türkiye'ye: Kalbim sizinle

DÜNYA New York valisi yalvardı: Lütfen gelip bize yardım edin

DÜNYA İyileşip görevine dönecek: 2 sağlık çalışanının hayatı koronavirüs ile tamamen değişti

DÜNYA BM, Yunanistan'ı uyardı: Mülteci kamplarını hemen boşalt

GÜNDEM Hep birlikte atlatacağız: Doğuda kanaat önderleri vatandaşlara Kürkçe ve Arapça olarak sesleniyor

GÜNDEM Kampanyaya yardım yağdı: Tüm Türkiye’den destek geldi, vatandaş seferber oldu

EKONOMİ Vatandaş faizsiz öteleme istiyor: Müşteri Bankaları elini ne zaman taşın altına koyacak?