Dünya Koronavirüs Burundiye de sıçradı İlk Kovid-19 vakaları tespit edildi
KORONAVİRÜS

Koronavirüs Burundi'ye de sıçradı: İlk Kovid-19 vakaları tespit edildi

Tanzanya üzerinden Burundi'ye gelen ve Kovid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin sonucu pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü bildirildi.

2 KİŞİDE POZİTİF ÇIKTI

  • Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Tanzanya üzerinden ülkeye gelen ve Kovid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan ikisinin eski başkent Bujumbura'daki Bumerec Hastanesinde tedavi altına alındığının aktarıldığı açıklamada, Burundi'nin olası vakaları göz önüne alarak önceden hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada Kovid-19 ile mücadele ve halkı bilinçlendirme kampanyalarının devam ettiği, virüsün bulaşma riskini azaltmak için sağlık ve hijyen kuralarına uyma gerekliliğine vurgu yapıldı.

Kıtanın 54 ülkesinden sadece Malavi, Komorlar Birliği, Lesotho, Sao Tome ve Principe ile Güney Sudan virüsün görülmediği ülkeler olarak kaldı.

BİK'ten basına teşekkür: Evde Kal, Sağlıkla Kal
HAYAT
BİK'ten basına teşekkür: Evde Kal, Sağlıkla Kal

Giriş çıkışlar kontrol altında: İstanbul giriş ve çıkışında yoğun konvoylar ulaştı
GÜNDEM
Giriş çıkışlar kontrol altında: İstanbul giriş ve çıkışında yoğun konvoylar ulaştı

Bari burada siyaset yapmayın: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sabote ettiler
GÜNDEM
Bari burada siyaset yapmayın: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sabote ettiler

KOBİlere devlet güvencesi: Artık bakanlık bütçesinden karşılanacak
EKONOMİ
KOBİlere devlet güvencesi: Artık bakanlık bütçesinden karşılanacak

ABD’li sanatçı Della Miles'ten Türkiye'ye: Kalbim sizinle
HAYAT
ABD’li sanatçı Della Miles'ten Türkiye'ye: Kalbim sizinle

New York valisi yalvardı: Lütfen gelip bize yardım edin
DÜNYA
New York valisi yalvardı: Lütfen gelip bize yardım edin

İyileşip görevine dönecek: 2 sağlık çalışanının hayatı koronavirüs ile tamamen değişti
DÜNYA
İyileşip görevine dönecek: 2 sağlık çalışanının hayatı koronavirüs ile tamamen değişti

BM, Yunanistan'ı uyardı: Mülteci kamplarını hemen boşalt
DÜNYA
BM, Yunanistan'ı uyardı: Mülteci kamplarını hemen boşalt

Hep birlikte atlatacağız: Doğuda kanaat önderleri vatandaşlara Kürkçe ve Arapça olarak sesleniyor
GÜNDEM
Hep birlikte atlatacağız: Doğuda kanaat önderleri vatandaşlara Kürkçe ve Arapça olarak sesleniyor

Kampanyaya yardım yağdı: Tüm Türkiye’den destek geldi, vatandaş seferber oldu
GÜNDEM
Kampanyaya yardım yağdı: Tüm Türkiye’den destek geldi, vatandaş seferber oldu

Vatandaş faizsiz öteleme istiyor: Müşteri Bankaları elini ne zaman taşın altına koyacak?
EKONOMİ
Vatandaş faizsiz öteleme istiyor: Müşteri Bankaları elini ne zaman taşın altına koyacak?

İş dünyasından milli birlik ruhu: Kampanyaya yoğun ilgi gösterdiler
EKONOMİ
İş dünyasından milli birlik ruhu: Kampanyaya yoğun ilgi gösterdiler
Abone Ol Google News
Koronavirüsün yayılmadığı 7 ülke

Koronavirüsün yayılmadığı 7 ülke

Listede çok çarpıcı ülkeler de bulunuyor.
Bir ülkeye daha sıçradı

Bir ülkeye daha sıçradı

​İlk Kovid-19 vakaları tespit edildi.
20ye yükseldi

20'ye yükseldi

​İşgalci İsrail'de koronavirüs nedeniyle can kaybı 20'ye yükseldi.
Vaktimizi<br>okuyarak geçirelim

Vaktimizi
okuyarak geçirelim

Albayrak grubundan 'Evde kal' kampanyasına destek.
İtalya'da mafya<br>sokağa iniyor

İtalya'da mafya
sokağa iniyor

​Bazı çeteler dükkanlara saldırı hazırlığında.
Kampanyaya yardım yağdı

Kampanyaya yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye 'Biz Bize Yeteriz' sloganı ile kenetlendi.
Trump: Acılı iki hafta olacak

Trump: Acılı iki hafta olacak

ABD'de 100 ila 200 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedebilir.
Bari burada<br>siyaset yapmayın

Bari burada
siyaset yapmayın

Kampanya sonrası siyasi rant devşirme telaşına düştüler.
Hastaneden kaçtı

Hastaneden kaçtı

Kayseri'de karantinadan kaçan hastayı polis her yerde arıyor.
Yerli ilaç<br>6 aya hazır

Yerli ilaç
6 aya hazır

Enfekte hastalara verilebilecek yeni nesil ilaç geliştiriliyor.
İyileşip<br>görevine dönecek

İyileşip
görevine dönecek

​2 sağlık çalışanının hayatı koronavirüs ile tamamen değişti.
Koronavirüsten<br>bihaber yaşıyorlar

Koronavirüsten
bihaber yaşıyorlar

Elektrik, televizyon ve telefon gibi teknolojileri reddediyorlar.
'Ağaç adam'<br>yasak dinlemedi

'Ağaç adam'
yasak dinlemedi

​Sırbistan'da sokağa çıkma yasağına rağmen 3 gün boyunca böyle gezdi.
İran'da bir<br>garip olay

İran'da bir
garip olay

​Koronavirüs testte değil röntgenden çıktı
Hep birlikte atlatacağız

Hep birlikte atlatacağız

​Doğuda kanaat önderleri vatandaşlara Kürkçe ve Arapça sesleniyor.
Mülteci kamplarını<br>hemen boşalt

Mülteci kamplarını
hemen boşalt

​İnsanlık dışı muamele sonrası BM, Yünanistan'ı uyardı.
Vatandaş faizsiz öteleme istiyor

Vatandaş faizsiz öteleme istiyor

​Müşteri Bankaları elini ne zaman taşın altına koyacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.