Ekonomi İş dünyasından milli birlik ruhu Kampanyaya yoğun ilgi gösterdiler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İş dünyasından milli birlik ruhu: Kampanyaya yoğun ilgi gösterdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na iş dünyası ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Sivil toplum örgütleri ve şirketlerin yaptıkları bağışların önümüzdeki günlerde katlanarak artması bekleniyor. Öte yandan, nakdi bağışlar yanında birçok firma sağlık kurumlarına ve ihtiyaç sahiplerine yönelik de yardımlara başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na henüz ilk gününde iş dünyasından büyük destek geldi. Sivil toplum örgütleri başta olmak üzere ülke ekonomisinin önemli şirketleri kampanyaya bağışta bulundu. Önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi beklenen milli dayanışma günlerine katılan firmalar, nakdi bağış yanında sağlık hizmetlerinin aksamaması için destek sürecini başlattı.

Abdurrahman Kaan

MÜSİAD: BİRLİK OLMA ZAMANI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Milli Dayanışma Kampanyası ile gün birlik olma günü, gün beraber Türkiye olma vaktidir” ifadelerine yer verildi. TOBB 10 milyon lirayla ilk bağış duyurusu yapan iş dünyası STK’sı oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Milli Dayanışma Kampanyası’na; 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM ailesi olarak 61 İhracatçı Birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz” dedi.

Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Kampanyaya Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak 5 milyon TL katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi: “Milli Dayanışma Kampanyası’na ASKON olarak tüm şubelerimiz ve üyelerimiz ile gönülden destek veriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de siz kıymetli üyelerimizin destekleri ile ASKON ailesi olarak bu kampanyada en güçlüşekilde yer alacağımıza inancımız tamdır.”

EPDK’DAN MAAŞ

Ankara Sanayi Odası (ASO), “Milli Dayanışma Kampanyası”na 500 bin liralık bağışla destek verdi. Ankara Ticaret Odası ise 2 milyon liralık bağışta bulunduğunu duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdikleri bildirildi. EPDK bünyesinde görev yapan personelin de kampanyaya katılımının teşvik edilmesi için çalışma başlatıldı.

Orhan Aydın

EN YÜKSEK BAĞIŞ ZİRAAT’TEN

Dünkü bağış listesinin tepesinde 62,3 milyon lira ile Ziraat Bankası yer aldı. Türk Telekom 40 milyon lira bağışladığını açıkladı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla Millî Dayanışma Kampanyası’na katıldık”dedi. TMSF ise yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon TL’lik destek sağlayacak. TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak. Trendyol ise kampanyaya 1 milyon lira, Sağlık Bakanlığı’na 5 milyon liralık bağış yaptığını duyurdu. Sabancı Topluluğu, Sağlık Bakanlığı’na 150 bin adet tanı kiti ve Kovid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1,7 milyon lira bağışlayacak.

DEİK’TEN 10 MİLYON LİRA

DEİK Başkanı Nail Olpak, “Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz” sözleriyle desteğini belirtti. Vakıf Katılım ise her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.

Şirketlerden yoğun destek

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da yaptığı yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na, ben de bu ayki maaşımla katılıyorum. Başta yönetici arkadaşlarım olmak üzere, Türk Telekom ailemizin değerli fertlerini de kendi imkanları doğrultusunda desteğe davet ediyorum” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyasına bir destek de Tosyalı Holding’den geldi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz” dedi.

Yıldız Holding dört koldan çalışıyor

Ali Ülker
  • Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, ‘Milli Dayanışma Kampanyası’nı desteklediklerini belirtti. Ülker, yaptıkları çalışmaları ise şöyle özetledi: “ Kızılay ile iş birliği yaparak, karantina altında bulunan 20 bin kişiye gıda ürünlerimizi ulaştırdık. Bezmialem Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılmak üzere, 3 bin adetlik medikal ürün ve malzeme desteğinde bulunduk. Bunların yanı sıra, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla her ay 10.000 aileye düzenli gıda yardımımız devam ediyor.”

Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik bağış
EKONOMİ
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik bağış
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