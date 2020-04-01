Vatandaş faizsiz öteleme istiyor: Müşteri Bankaları elini ne zaman taşın altına koyacak?

Dünyayı etkisi altına alan ve zor günler geçirmemize neden olan koronavirüs salgınının yayılmasıyla milyonlarca insan eve kapandı. Binlerce iş yeri de zorunlu olarak kapılarına kilit vurunca, yüzbinlerce çalışan gelir kaybına uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ekonomileri sarsan bu dalgadan en çok etkilenen kesim ise bankalara borcu olanlar olarak dikkat çekiyor.

FAİZİ DUYAN VAZGEÇİYOR

Bankaların taksit öteleme işleminden ek faiz almasına büyük tepki gösteren vatandaşlar, ek bir maliyetle karşılaşınca hem bu duruma tepki gösteriyor hem de bu işten vazgeçiyor. Şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Bankalar bugün değilse ne zaman ellerini taşın altına koyacak?” diye soruyor. Tüketici dernekleri de bankaların kredi taksitlerini 3 ay faizli olarak ötelediklerini hatırlatarak, tüketicilerden bu konularda şikâyetler aldıklarını söylüyor.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DEDİĞİNİN TAM TERSİNİ YAPIYORLAR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Başta kamu bankaları bunu uygulamıyor. İşinden dolayı mağdur ve kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sanki çok kolaymış gibi gidin kredi alın veya öteleme yapılacak diyorlar. Ancak bankaya gittiğinizde hiç olacak şartlar değil. O kadar zorluyorlar ki; bankaların faizi indirecek gibi haberlerine rağmen faiz almaları büyük sıkıntı. 3 ay sonra ise iki ayrı taksit ödemek zorunda kalacaklar. Bunun hiç bir anlamı yok. Vatandaşa katkısı yok. Bu konuda çok fazla şikâyet alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın direktifleri aşağı yansıtılmıyor. Tam tersi şeyler yapılıyor. Buna kim dur diyecek? Vatandaşlar ‘Bankaların yaptıklarıyla Cumhurbaşkanı’nın söyledikleriyle hiç alakası yok. Çok sıkıntı çekiyoruz. Kredi vermiyorlar. Öteleme için bedel istiyorlar’ diyor.”

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BANKALAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Aziz Koçal

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal ise Merkez Bankası’nın kredi kartı işlemlerinde uygulanan gecikme faizi ve akdi faizde indirime gitmesinin yanı sıra bankaların kredi taksitlerini 3 ay faizli olarak ötelediklerini hatırlatarak, tüketicilerden bu konularda şikâyetler aldıklarını aktardı. Tüketicilerin, kredi kartı ödemelerinde faiz indirimi değil, faizsiz erteleme istediğini belirten Koçal, “4 aylık kredi kartı ödemelerinin faizsiz ertelenmesini, 4 ay sonrası 12 eşit taksitle kredi kartları limitini etkilemeden ödenmesini talep ediyor” dedi. Koçal, içinde bulunulan dönemde herkesin koronavirüsle mücadelede “hep birlikte başaracağız” dediğini, ekonomik olarak güçsüz olan tüketicinin korunması ve yaşatılması gerektiğini vurguladı. Bankaların bu zamana kadar tüketici üzerinden birçok kazanç elde ettiğini belirten Koçal, “Şimdi sıra bankalarda... Ellerini taşın altına koymalılar. Süreç bittiğinde tüketici bankalara lazım olacak. Bankaların yaşaması için tüketicinin yaşaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TAKSİTLER FAİZSİZ ERTELENMELİ

Koçal, Tüketicinin kredi kartlarında faiz indirimi istediğini, herkesin eve kapandığı bir dönemde faizsiz erteleme beklediğini belirtti. Koçal, şunları kaydetti: “4 aylık kredi kartı ödemelerinin faizsiz ertelenmesini, 4 ay sonrası 12 eşit taksitle kredi kartları limitini etkilemeden ödenmesini talep ediyor. TCMB’nin düzenlemesi bankalar lehinedir. Ayrıca, kredi taksiti ödemelerinde bankaların faiz talepleri başlamıştır. Tüketicinin talebi, kredi kartlarında olduğu gibi faizsiz 4 ay ödemlerin ötelenmesidir, 4 ay sonra taksitlere kaldığı yerden aylık taksitler halinde devam edilmeli ya da 4 aylık toplam ödeme tutarları faizsiz 12 aya bölünerek mevcut taksitlere ilave edilmelidir.” 

Elektrik, doğal gaz ve suyu kesenler var

Mahmut Şahin

Son günlerde en çok elektrik, su ve doğal gaz konusunda da çok şikâyet aldıklarını dile getiren Mahmut Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, doğalgaz ve elektriğin kapanması hakkında “Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz” sözünü hatırlatarak şunları kaydetti: Cumhurbaşkanımız böyle dediği halde faturasını ödeyemeyen vatandaşın hemen suyunu, elektriğini, doğal gazını kesiyorlar. Bu dönemde vatandaş bu kadar zor durumda bırakılır mı? Ama bırakıyorlar. Bir de açma, kapama parasını da faiziyle alıyorlar. Böyle giderse bir ay sonrasını hiç düşünemiyorum. Bunlar koronaymış virüsmüş hiç önemsemiyorlar.”



