Kosova'da önemli açığı kapatacak gençlik merkezi: Türkçe eğitimler de verilecek

Balkan Müslümanlarıyla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BESADER), Kosova'nın başkenti Priştine'de sosyal, sayısal, dini derslerin yanısıra Türkçe eğitim de vereceği gençlik merkezi açtı.

Nüfusun yüzde 95'inin Müslüman olduğu bölgede Hristiyan gruplar, misyonerlik faaliyetleri için eğitim merkezleri açarak Kosovalı çocukları etkilemeye çalışıyor. Çatı kuruluşu İnsan ve Medeniyet Hareketi olan BESADER, bu tehlikeyi görerek Fass Academy adını verdikleri gençlik merkezini başkent Priştine'de Özgürlük Camisi'nin altına açtı.

Birçok STK temsilcisinin, din görevlilerinin ve Priştine halkının katıldığı açılışta Yeni Şafak'a konuşan BESADER Başkanı Alper Özbecetek, "Kosova ile Türkiye arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizi yetiştirip ümmete ve insanlığa faydalı olması için gayret gösteriyoruz" dedi.