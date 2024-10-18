Maarif’in dünyadaki tek üniversitesi 'Tiran New York' yeni akademik yıla görkemli bir törenle başladı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bulunan ve Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı olan Tiran New York Üniversitesi (UNYT), 2024-2025 akademik yılını görkemli bir törenle açtı. Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı törende, TMV’nin uluslararası eğitimdeki başarısı ve Türkiye'nin desteği ön plana çıktı. Ayrıca, UNYT'nin sunduğu çift diploma fırsatları da dikkat çekti.
Türkiye Maarif Vakfına bağlı olarak dünyada faaliyet gösteren tek üniversite ve Arnavutluk’un ilk özel üniversitesi olan Tiran New York Üniversitesi (University of New York Tirana-UNYT) başkent Tiran’da 16 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen törenle, 2024-2025 akademik yılına 'merhaba' dedi.
2002 yılında Arnavutluk’ta Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesine alınan Tiran New York Üniversitesi'nin (UNYT) açılış töreni, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
Spiropali: UNYT bir başarı öyküsü
Akgün'den Balkanlar vurgusu
Atay: TMV'nin Arnavutluk'taki akademik varlığı gelişiyor
Güneş: UNYT bilginin feneri
Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş ise akademik yıl açılışının önemine değinerek, UNYT’nin Balkanlar’da yenilik ve bilginin feneri haline geldiğini belirtti.
UNYT Türkoloji ve çift diploma programlarıyla öne çıkıyor
Maarif okulları Arnavutluk'un gözdesi
- Bu okullarda Arnavutluk Millî Eğitim Müfredatı uygulanıyor, yoğun İngilizce derslerinin yanı sıra eğitim dili Arnavutça olarak sürdürüldü. Türkçe, tüm kademelerde zorunlu seçmeli ders olarak okutuluyor. Almanca ve Fransızca gibi diller de yabancı dil seçenekleri arasında yer aldı. Bilim derslerinde Cambridge müfredatı ile International Maarif (IM) programları entegre edilerek, zenginleştirilmiş bir eğitim müfredatı sunuldu.