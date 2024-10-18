Maarif’in dünyadaki tek üniversitesi 'Tiran New York' yeni akademik yıla görkemli bir törenle başladı

Maarif okullarında öğrenciler, fen bilimleri, sosyal bilimler, bilişim teknolojileri, yerel kültür, ana dil, Türkçe ve yabancı dil eğitimleri alarak geniş bir akademik altyapıya sahip oluyor. Türk kültürü ve medeniyeti de bu eğitimin önemli bir parçası olarak veriliyor. Bu okullardan mezun olan gençler, dünyada Türkçe bilen ve Türkiye ile dostane ilişkiler kurabilecek bireyler olarak yetişiyor.

Uluslararası İstanbul Eğitim Zirveleri düzenlenerek dünya eğitim literatürüne Türkiye perspektifinden katkı sağlandı.

Aynı zamanda, Türk Eğitim Derneği (TÜBA) ile iş birliği içinde hazırlanan beş ciltlik

Türk Maarif Ansiklopedisi