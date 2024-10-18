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Maarif’in dünyadaki tek üniversitesi 'Tiran New York' yeni akademik yıla görkemli bir törenle başladı

Maarif’in dünyadaki tek üniversitesi 'Tiran New York' yeni akademik yıla görkemli bir törenle başladı

Harun İlhan
11:1018/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
AA
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Tiran New York Üniversitesi (UNYT) başkent Tiran’da törenle yeni yıla başladı.
Tiran New York Üniversitesi (UNYT) başkent Tiran’da törenle yeni yıla başladı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bulunan ve Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı olan Tiran New York Üniversitesi (UNYT), 2024-2025 akademik yılını görkemli bir törenle açtı. Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı törende, TMV’nin uluslararası eğitimdeki başarısı ve Türkiye'nin desteği ön plana çıktı. Ayrıca, UNYT'nin sunduğu çift diploma fırsatları da dikkat çekti.

Türkiye Maarif Vakfına bağlı olarak dünyada faaliyet gösteren tek üniversite ve Arnavutluk’un ilk özel üniversitesi olan Tiran New York Üniversitesi (University of New York Tirana-UNYT) başkent Tiran’da 16 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen törenle, 2024-2025 akademik yılına 'merhaba' dedi.

2002 yılında Arnavutluk’ta Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesine alınan Tiran New York Üniversitesi'nin (UNYT) açılış töreni, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali

Spiropali: UNYT bir başarı öyküsü

UNYT'yi 'bir başarı öyküsü' olarak nitelendiren
Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali
, burada yaptığı konuşmada, UNYT'nin eğitim sistemini överek, üniversitenin sadece İngilizce eğitim vermekle kalmadığını, aynı zamanda Empire State Üniversitesi ile yapılan işbirliği sayesinde öğrencilere Arnavutluk ve ABD’de çift diploma alma imkânı sunduğunu belirtti.
TMV Başkanı Birol Akgün

Akgün'den Balkanlar vurgusu

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün
ise TMV’nin uluslararası eğitimde Türkiye’nin eğitim anlayışını temsil eden bir kamu vakfı olduğunu vurguladı. Akgün, vakfın 100’e yakın ülke ile temas halinde olduğunu ve 54 ülkede faal olduğunu belirterek,
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyeleri üzerine dost ve kardeş ülkelere Türkiye’nin okullarını açıyor, insanî ilişkileri güçlendiriyoruz”
dedi. Özellikle Balkan ülkelerinde TMV'nin faaliyetlerini genişletmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay

Atay: TMV'nin Arnavutluk'taki akademik varlığı gelişiyor

Türkiye’nin
Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay
da törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Maarif Vakfı’na verdiği desteğin altını çizdi. Atay, TMV'nin Arnavutluk'taki akademik varlığının gelişmesinde rol almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arnavutluk’un Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerinin ilk fasıl kümesini açmasından dolayı da ülkeyi tebrik etti.
UNYT Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş

Güneş: UNYT bilginin feneri

Tiran New York Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş ise akademik yıl açılışının önemine değinerek, UNYT’nin Balkanlar’da yenilik ve bilginin feneri haline geldiğini belirtti.

UNYT Türkoloji ve çift diploma programlarıyla öne çıkıyor

2002 yılında Arnavutluk’ta Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve İngilizce eğitim veren ilk özel üniversite olan Tiran New York Üniversitesi (UNYT), 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesine alındı. Üniversitenin TMV bünyesine katılmasıyla çift diploma programları ve Türkoloji alanındaki çalışmalar öne çıkarıldı.
Eğitim, Ekonomi ve İşletme, Mühendislik ve Mimarlık, Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakülteleri olmak üzere üç fakültede ve toplam dokuz bölümde veriliyor.
State University of New York (SUNY) Empire State University (ESU) ile 20 yıldan fazla süredir devam eden çift diploma programı sayesinde öğrencilerin uluslararası eğitim alması sağlandı.
Üniversitede şu an 940 öğrenci eğitim görüyor.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün Tiran'daki Maarif Okulu'nda öğrencilerle birlikte.

Maarif okulları Arnavutluk'un gözdesi

Türkiye Maarif Vakfı, Arnavutluk’taki faaliyetlerine Ekim 2018’de başladı ve ülkede kısa sürede geniş bir eğitim ağı kuruldu.
Tiran, Elbasan ve İşkodra şehirlerindeki dört kampüste, K-12 seviyesinde toplam 11 okul ve UNYT ile birlikte 2030 öğrenciye eğitim verildi. Maarif Tiran Okulu, 2021 yılında Arnavutluk’un en iyi özel okulu seçildi, 2023 yılında ise Maarif Elbasan Okulu yılın en iyi okulu unvanını aldı.
  • Bu okullarda Arnavutluk Millî Eğitim Müfredatı uygulanıyor, yoğun İngilizce derslerinin yanı sıra eğitim dili Arnavutça olarak sürdürüldü. Türkçe, tüm kademelerde zorunlu seçmeli ders olarak okutuluyor. Almanca ve Fransızca gibi diller de yabancı dil seçenekleri arasında yer aldı. Bilim derslerinde Cambridge müfredatı ile International Maarif (IM) programları entegre edilerek, zenginleştirilmiş bir eğitim müfredatı sunuldu.

Eğitim liginde Türkiye’yi zirveye taşıyan kuruluş: Maarif Vakfı

TBMM tarafından çıkarılan 6721 sayılı kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfı (TMV), altı kıtada, 54 ülkede faaliyet gösteren 465 okul, 1 üniversite ve 19 eğitim merkezi ile uluslararası eğitim alanında önemli bir konuma sahip. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi yurtdışında Türkiye’yi temsil eden devlet kurumlarından biri olan
TMV, dünya eğitim liginde Türkiye’yi ilk beş içinde temsil ediyor.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyor

Maarif okullarında öğrenciler, fen bilimleri, sosyal bilimler, bilişim teknolojileri, yerel kültür, ana dil, Türkçe ve yabancı dil eğitimleri alarak geniş bir akademik altyapıya sahip oluyor. Türk kültürü ve medeniyeti de bu eğitimin önemli bir parçası olarak veriliyor. Bu okullardan mezun olan gençler, dünyada Türkçe bilen ve Türkiye ile dostane ilişkiler kurabilecek bireyler olarak yetişiyor.
Uluslararası İstanbul Eğitim Zirveleri düzenlenerek dünya eğitim literatürüne Türkiye perspektifinden katkı sağlandı.
Aynı zamanda, Türk Eğitim Derneği (TÜBA) ile iş birliği içinde hazırlanan beş ciltlik
Türk Maarif Ansiklopedisi
ile Türklerin eğitim alanındaki tarihsel birikimi ortaya koyuldu.

FETÖ’nün eğitim istismarını engelliyor

Türkiye Maarif Vakfı, 22 ülkedeki 252 okulu FETÖ'den devraldı ve 212 yeni okul açtı.
TMV, dünya genelinde güvenilir ve nitelikli eğitim vererek, FETÖ’nün eğitim sistemini istismar etmesine engel oluyor ve diaspora Türklerine güvenilir bir eğitim ortamı sağlıyor.

Maarif mezunları Türk üniversitelerini dünyaya tanıtıyor

Türkiye Maarif Vakfı okullarından mezun olan yaklaşık 3 bin öğrenci, Türk üniversitelerinde eğitim görüyor.
Bu öğrenciler arasında, kendi ülkelerinin lise bitirme sınavlarında birincilik kazananlar da bulunuyor.
Maarif’in uluslararasılaşma vizyonu, Türk üniversitelerini dünya genelinde tanıtmayı hedefliyor. Bu kapsamda, vakıf dünya çapında eğitim fuarları düzenleyerek, Türkiye’yi eğitim alanında global bir merkez haline getirme çalışmalarını sürdürüyor.




#Arnavutluk
#Tiran New York Üniversitesi
#Türkiye Maarif Vakfı

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