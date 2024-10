Maarif’in dünyadaki tek üniversitesi 'Tiran New York' yeni akademik yıla görkemli bir törenle başladı

Türkiye Maarif Vakfına bağlı olarak dünyada faaliyet gösteren tek üniversite ve Arnavutluk’un ilk özel üniversitesi olan Tiran New York Üniversitesi (University of New York Tirana-UNYT) başkent Tiran’da 16 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen törenle, 2024-2025 akademik yılına 'merhaba' dedi.