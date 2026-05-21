'Kral Charles öldü' anonsu İngiltere'yi karıştırdı

İngiltere merkezli Radio Caroline, yaşanan bir sistem hatası nedeniyle canlı yayında Kral Charles’ın hayatını kaybettiğine dair asılsız bir anons geçerek dinleyicilerine kısa süreli bir panik yaşattı. Teknik bir arızanın kurbanı olan radyo istasyonu, hatanın hemen fark edilmesiyle birlikte yayını keserek acil duruma müdahale etti ve normal yayına döndüğünde büyük yankı uyandıran bu olay için resmi bir özür yayımladı.

Hata nasıl ortaya çıktı?

Bu talihsiz olay, kurumun Essex bölgesinde yer alan ana stüdyosundaki bir bilgisayar arızası sırasında gün yüzüne çıktı. Birleşik Krallık genelindeki tüm yayın kuruluşlarının sistemlerinde hazır bulunan ve olası bir hükümdar vefatında devreye girmesi planlanan özel protokol, bu arıza sebebiyle yanlışlıkla aktif hale geldi. Sürecin kontrolden çıkmasıyla birlikte radyoda kısa süreli bir sessizlik yaşandı, ardından yayın akışı tamamen durdurularak acil yayın sistemi devre dışı bırakıldı.

İstasyon müdüründen açıklama

Konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatmak adına Facebook hesabı üzerinden bir duyuru yapan İstasyon Müdürü Peter Moore, yaşanan teknik aksaklığın detaylarını paylaştı. Moore açıklamasında, “Ana stüdyomuzdaki bir bilgisayar hatası nedeniyle, tüm Birleşik Krallık istasyonlarının hazırda tuttuğu ancak ihtiyaç duyulmamasını umduğu 'Bir Hükümdarın Ölümü' prosedürü Salı öğleden sonra (19 Mayıs) yanlışlıkla devreye girdi ve Kral Hazretlerinin vefat ettiği duyuruldu.” ifadelerini kullandı. Sürecin nasıl yönetildiğine de değinen Moore, “Radio Caroline'ın yayına yeniden başlaması ve canlı yayında özür dilememiz gerektiği gibi, yayın kesildi.” dedi.

Kral Charles o sırada Kuzey İrlanda’daydı

İngiltere'yi kısa süreliğine sarsan bu yanlış anonsun yapıldığı anlarda, Kral Charles III ve Kraliçe Camilla'nın Kuzey İrlanda’da resmi bir ziyaret programı yürüttüğü öğrenildi. Kraliyet çifti, söz konusu saatlerde Belfast’ta düzenlenen bir halk dansları gösterisini izliyor, Titanic Quarter bölgesindeki çeşitli etkinliklere katılım sağlıyor ve yerel bir müzik grubunun sergilediği performansı takip ediyordu.







