ABD'ye birlikte karşı koyalım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in başkenti Pekin’e gerçekleştirdiği 25’inci ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile stratejik görüşmeler gerçekleştirdi. Putin’i Pekin’de havalimanında devlet töreniyle karşılayan Şi, görüşme sonrası yaptıkları ortak basın toplantısında da Rus mevkidaşına “ABD’nin kurduğu tek taraflı küresel hegemonyaya karşı birlikte mücadele” teklifini sundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminde tek taraflı tarife artışları, egemenlik talepleri ve güç kullanımıyla uluslararası ortamı Amerikan çıkarları lehine yeniden şekillendirme girişimlerini üstü örtülü eleştiren Şi, "Bugün dünya barışçıl olmaktan uzak. Tek taraflılık ve hegemonya ciddi tehdit yaratıyor, uluslararası düzeni orman kanunu tarzı güç ve hakimiyet çekişmesine tehlikeli şekilde yakınlaştırıyor" dedi. Pekin ve Moskova'nın bu koşullarda uluslararası eş güdümü ilerletmesi gerektiğini vurgulayan Şi, "Çin ve Rusya, tek taraflı zorbalığın ve orman kanununun barışçıl olmayan dünyasında büyük güçler olarak sorumluluk üstlenmeli, Birleşmiş Milletlerin otoritesini, uluslararası eşitliği ve adaleti korumalı" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında, ABD-İsrail ittifakı ile İran arasında 3 aydır devam eden savaşa da değinen Şi, "Körfez bölgesi ve Ortadoğu, savaş ile barış arasında kritik bir kavşakta, derhal tüm çatışmalara son verilmeli ve müzakerelere dönülmeli" çağrısını yaptı.