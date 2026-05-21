ABD'ye birlikte karşı koyalım

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı basın toplantısında “ABD’nin kurduğu tek taraflı küresel hegemonya ile birlikte mücadele edelim” dedi. Orta Doğu’nun savaş ile barış arasında kritik bir kavşakta olduğunu söyleyen Şi, “Tüm çatışmalara son verilmeli ve müzakerelere dönülmeli" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in başkenti Pekin’e gerçekleştirdiği 25’inci ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile stratejik görüşmeler gerçekleştirdi. Putin’i Pekin’de havalimanında devlet töreniyle karşılayan Şi, görüşme sonrası yaptıkları ortak basın toplantısında da Rus mevkidaşına “ABD’nin kurduğu tek taraflı küresel hegemonyaya karşı birlikte mücadele” teklifini sundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminde tek taraflı tarife artışları, egemenlik talepleri ve güç kullanımıyla uluslararası ortamı Amerikan çıkarları lehine yeniden şekillendirme girişimlerini üstü örtülü eleştiren Şi, "Bugün dünya barışçıl olmaktan uzak. Tek taraflılık ve hegemonya ciddi tehdit yaratıyor, uluslararası düzeni orman kanunu tarzı güç ve hakimiyet çekişmesine tehlikeli şekilde yakınlaştırıyor" dedi. Pekin ve Moskova'nın bu koşullarda uluslararası eş güdümü ilerletmesi gerektiğini vurgulayan Şi, "Çin ve Rusya, tek taraflı zorbalığın ve orman kanununun barışçıl olmayan dünyasında büyük güçler olarak sorumluluk üstlenmeli, Birleşmiş Milletlerin otoritesini, uluslararası eşitliği ve adaleti korumalı" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında, ABD-İsrail ittifakı ile İran arasında 3 aydır devam eden savaşa da değinen Şi, "Körfez bölgesi ve Ortadoğu, savaş ile barış arasında kritik bir kavşakta, derhal tüm çatışmalara son verilmeli ve müzakerelere dönülmeli" çağrısını yaptı.
ÇOK KUTUPLU DÜNYA BİLDİRİSİ
Putin ile Şi arasındaki görüşmenin ardından taraflar, çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair ortak bildiriyi kabul etti. Bildiri Kremlin Sarayı tarafından yayınlandı. Bildiride, Rusya ile Çin'in çok kutuplu dünyanın önemli güç merkezleri olduğu ve küresel güç dengesinin korunmasında ve uluslararası ilişkiler sisteminin iyileştirilmesinde yapıcı rol oynadığı belirtildi. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana uluslararası alanda ve dünyadaki güç dengesinde yaşanan değişimlerin hız kazandığına işaret edilen bildiride, dünyadaki durumun ağırlaştığı ifade edildi. Bildiride, Rusya ile Çin'in çok kutuplu adil dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin kurulmasından yana olduğunun altı çizildi.