Trump'tan 4 gün sonra Çin'e kritik ziyaret: Çin ve Rusya liderleri Pekin'de bir araya geldi

Donald Trump’ın Pekin temaslarının hemen ardından gerçekleşen görüşme, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’deki temaslarına başladı. Putin, başkent Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile önce baş başa, daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Çin devlet haber ajansı Xinhua’ya göre liderler, görüşmede iki ülkenin uzun vadeli stratejiye odaklanması ve daha adil bir küresel yönetim sistemini teşvik etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Xi Jinping görüşmenin başında, "Çin-Rusya ilişkilerinin bu seviyeye ulaşmasının nedeni, siyasi karşılıklı güveni ve stratejik iş birliğini derinleştirebilmiş olmamızdır" dedi.

Öte yandan Şi Cinping, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şi, “Körfez bölgesi ve Orta Doğu savaş ile barış arasında kritik bir kavşakta. Derhal tüm çatışmalara son verilmeli ve müzakerelere dönülmeli.” ifadelerini kullandı.

Çin lideri ayrıca enerji tedarik zincirlerindeki sorunların azaltılması, küresel ticaretin korunması ve uluslararası düzenin istikrarı için ateşkesin gerekli olduğunu vurguladı.

Vladimir Putin ise Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin “benzeri görülmemiş derecede yüksek bir seviyeye” ulaştığını söyledi.

Şi Cinping’i “sevgili dost” sözleriyle selamlayan Putin, Çin atasözünden alıntı yaparak, “Dostlar bir gün birbirini görmemişse, sanki üç sonbahar geçmiş gibi gelir.” dedi.

"Görüşmeler kapsamlı ve verimli geçti"

Putin ise iki ülke arasındaki ilişkilerin küresel istikrarın korunmasına yardımcı olduğunu belirterek, Orta Doğu’daki aksamalara rağmen Rusya’nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini vurguladı. Putin, toplantının ardından görüşmelerin "kapsamlı ve verimli" geçtiğini söyledi. Rusya ve Çin ortaklığının örnek nitelikte olduğunu belirten Putin, amaçlarının Rus ve Çin halklarının refahını artırmak olduğunu ifade etti. İş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Rusya Devlet Başkanı, uluslararası platformlarda da birlikte çalışacaklarını söyledi.

İş birliği ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik Ortak Bildiri imzalandı

Görüşmelerin ardından Vladimir Putin ve Xi Jinping, kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ile iyi komşuluk, dostluk ve iş birliği ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik Ortak Bildiri’yi imzaladı. Ayrıca çok kutuplu dünyanın oluşumu ve yeni tip uluslararası ilişkiler hakkında Ortak Deklarasyon kabul edildi. Ayrıca görüşmelerde çeşitli ikili hükümetlerarası, kurumlar arası ve kurumsal belgeler de imzalandı.

“Sevgili dost” detayı gündem oldu

Washington ile Pekin arasındaki gerilim sürerken, Şi ve Putin’in son yıllarda giderek daha yakın ilişkiler kurduğu ifade edildi.

İki liderin birbirlerini sık sık “sevgili dost” ve “eski dost” ifadeleriyle tanımlaması dikkat çekerken, geçen yıl resmi görüşmelerin ardından eski bir imparatorluk bahçesinde birlikte çay içmeleri dünya basınında geniş yer bulmuştu.



