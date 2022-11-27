Dünya Kraliçe II Elizabeth kanserden mi öldü?
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Kraliçe II. Elizabeth kanserden mi öldü?

Kraliyet'e yakınlığıyla tanınan yazar, televizyon sunucusu ve eski milletvekili Gyles Brandreth'in kaleme aldığı Elizabeth: An Intimate Portrait'de (Elizabeth: Samimi Bir Portre) 8 Eylül'de ölen Kraliçe'nin şiddetli kemik ağrılarıyla kendini gösteren kanser türü multipl miyelomdan mustarip olduğu ifade edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Kraliçe II. Elizabeth kanserden mi öldü?
Kraliçe II. Elizabeth.

96 yaşında ölen Kraliçe II. Elizabeth, ömrünün son aylarında ciddi bir hastalığı olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.

  • Öte yandan Kraliçe öldüğünde kesin bir hastalık açıklanmamış ve ölüm nedeni kayıtlara "yaşlılık" olarak geçmişti.

Kitabın DailyMail'de paylaşılan kesitlerinde Brandreth'in şu ifadeleri yer aldı:

Kraliçe'nin kemik iliğindeki plazma hücrelerini etkileyen miyelom türüne yakalandığını duymuştum. Bu da ömrünün son yılında gündeme gelen yorgunluğunu, kilo kaybını ve 'hareket etme güçlüğü' yaşamasını açıklıyordu.

Kitapta miyelomun en yaygın semptomunun özellikle bel ve leğen kemiklerinde görülen ağrılar olduğu ve bu kanser türünün çoğunlukla yaşlıları etkilediği not edildi.

Brandreth, Kraliçe'nin hızla kötüye giden sağlık durumu karşısında "sınırlı vaktinin kaldığını" bildiğini yazdı:

Çok soğukkanlı bir tepki verdi. Tahmin edileceği gibi durumu büyük bir içtenlikle kabul etti.

29 Ocak 2023'te piyasaya çıkacak kitap Kraliçe'nin hayatının, 73 yıllık eşi Prens Philip'in Nisan 2021'de ölmesinden sonraki kısımlarına ışık tutacak.

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