Dünya Kremlin Sarayı karanlığa büründü
AVRUPA

Kremlin Sarayı karanlığa büründü

Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Kremlin Sarayı, Federasyon Konseyi ve diğer hükümet binalarının dış cephe ışıkları, dünya genelinde yaşanan iklim değişikliğine farkındalık oluşturmak maksadıyla bir saatliğine kapatıldı.

Haber Merkezi İHA
Kremlin Sarayı karanlığa büründü
Kremlin Sarayı bir saatliğine karanlığa büründü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007’den bu yana iklim krizine dikkat çekmek için dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati (Earth Hour) etkinliği kapsamında Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı, Federasyon Konseyi ve hükümet binalarının dış cephe ışıkları bir saatliğine kapatıldı.

Kızıl Meydan’daki katedraller ve diğer kentlerde toplamda 2 bine yakın tarihi binanın ışıkları saat 20.30-21.30 arasında kapatılırken, her yıl düzenlenen ışıkları kapatma etkinliğine çok sayıda kişi katıldı.

Rus vatandaşları da katıldı

Kızıl Meydan’da toplanan kişiler, ışıkların kapandığı an ile tekrar açıldığı anlarda alkışlarla tempo tutarken, bazı kişiler de evlerindeki ışıkları kapatarak etkinliğe katıldı.

Öte yandan Kremlin Sarayı’nda ışıkların kapatıldığı anlar, Rusya’nın neredeyse tüm televizyon kanallarında canlı yayınladı.

WWF'nin 2007 yılında başlattığı Dünya Saati etkinliği ile iklim değişikliği ve çevrenin korunması konularına dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Söz konusu küresel etkinlik, dünya genelinde milyonlarca insanın katılımıyla her yıl 27 Mart’ta gerçekleştiriliyor.

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