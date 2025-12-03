Yeni Şafak
Kremlin: Trump’ın 28 maddelik ilk planına ek olarak dört yeni belge daha sunuldu

09:263/12/2025, Çarşamba
DHA
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Trump’ın 28 maddelik ilk planına ek olarak dört yeni belge daha sunulduğunu bildirdi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Putin’in, Whitkoff ve Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.


Görüşmede yer alan bir diğer isim Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in, ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin ‘yararlı ve yapıcı’ geçtiğini söyledi.


Uşakov, Rusya ve ABD’nin, görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaşmama konusunda anlaştığını vurgulayarak, “Putin, ABD’nin Ukrayna krizine dair sunduğu çözüm planının bazı noktalarına Moskova'nın olumlu yaklaşabileceğini, bazı maddelere ise eleştirilerinin olduğunu ifade etti. Washington tarafından Moskova'ya, Trump’ın 28 maddelik ilk planına ek olarak dört yeni belge daha sunuldu” dedi.


Tarafların görüşmede, Ukrayna’daki krizin gelecekte nasıl çözülebileceğine dair olası yolları değerlendirdiğini kaydeden Uşakov, “Tartışmalar, genel prensipler ve planın özü üzerinden yürütüldü; somut öneriler konuşulmadı. Kalıcı ve uzun vadeli bir barış çözümüne ulaşmanın fırsatları ve koşulları değerlendirildi. Taraflar Ukrayna’da çözüm için diyaloğu ve iş birliğini sürdürme niyetinde olduklarını aktardı” diye konuştu.


Uşakov, Putin ile Trump arasında olası bir yüz yüze görüşmenin, Ukrayna meselesinde kaydedilecek ilerlemeye bağlı olacağını dile getirdi. Uşakov, “Önümüzde hala büyük bir çalışma var” ifadesinin kullandı.



