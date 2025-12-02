Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kremlin: Rus ordusu, Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdi

Kremlin: Rus ordusu, Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdi

10:252/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Volçansk kentleri Rus ordusu tarafından ele geçirildi.
Volçansk kentleri Rus ordusu tarafından ele geçirildi.

Kremlin, Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk ile Harkiv bölgesindeki Volçansk kentlerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortak Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiği belirtildi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Merkez Askeri Grubu Komutanı Valeriy Solodçuk ve Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey Ivanayev'ın Putin'e Ukrayna'da cephedeki durum konusunda bilgi verdiği ifade edilen açıklamada, “Gerasimov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoarmeysk ile Harkiv bölgesindeki Volçansk şehirlerinin kurtarıldığını bildirerek, Rus birliklerinin cephenin diğer yönlerindeki eylemlerine dair bilgi paylaştı. Solodçuk, Dimitrov kentinin güney kısmının Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu. Ivanayev de Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin kurtarılması süreciyle ilgili bilgi vererek, birliklerin Gayçur Nehri'ne doğru ilerlediğini ve Zaporijya bölgesindeki Gulyaypole kentini kurtarmaya başladıklarını aktardı” denildi.


Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in komutanları tebrik ettiği ve birliklere kış dönemi için gerekli malzemelerin sağlanması talimatını verdiği kaydedildi.




#Kremlin Sarayı
#Donetsk
#Harkiv
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gaziantep’te hangi ilçede ne kadar TOKİ konutları yapılacak?