“Kiev rejiminin şu anki yaklaşımıyla bir barış anlaşmasına varmak mümkün mü? Cevap açıkça hayır. Bunun için gerekli şartlar mevcut değil. Kiev rejimi, yalnızca Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında bir araç olarak kullanıldığı sürece barış istemiyor ve isteyemez.” ifadesini kullandı.