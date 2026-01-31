Kritik görüşme dünya basınında: Önde gelen arabulucu 'Türkiye doğrudan temas kurabiliyor'

Orta Doğu’da askeri seçeneklerin yüksek sesle konuşulmaya başlandığı bir dönemde, İstanbul kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasındaki görüşme, dış basında geniş yankı buldu. Küresel medya, Türkiye’nin hem Washington hem de Tahran ile kurabildiği "doğrudan temas" kapasitesini mercek altına aldı.

New York Times: "Türkiye'den stratejik arabuluculuk teklifi"

ABD'nin köklü gazetelerinden New York Times, Ankara-Tahran hattındaki görüşmeyi manşetine taşıdı. Haberde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin "tehditler sürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan masaya oturulmayacağı" yönündeki sert mesajlarına yer verildi.

Gazete, Türkiye’nin askeri yöntemler yerine diplomasiyi önceleyen duruşuna dikkat çekerek Bakan Fidan’ın şu sözlerini alıntıladı:

"Müzakereleri ve diplomasiyi savunuyoruz. Geçmişin yaralarını sarmaya çalışırken, yeni bir yara açmak kimseye fayda sağlamaz."

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile olan kişisel diyaloğunun, Türkiye’yi bu krizde vazgeçilmez bir arabulucu haline getirdiği vurgulandı.

Axios: "Ankara, Washington'un bölgedeki en kritik müttefiki"

ABD basınından Axios, Arakçi’nin ziyaretini değerlendirdiği haberinde, Türkiye’nin son günlerde ABD ile İran arasında doğrudan müzakereleri kolaylaştırmaya çalışan önde gelen arabulucu konumunda bulunduğunu yazdı.

Analizde ayrıca Türkiye’nin Gazze ve Suriye’deki belirleyici rolü ile Erdoğan-Trump arasındaki yakın ilişkinin, Ankara’nın bölgedeki stratejik ağırlığını artırdığı ifade edildi.

Yunan Basını: "Doğrudan temas kurabilen tek güç"

Yunanistan merkezli Banking News, , “Türkiye’nin kritik rolü ve müdahalesi” başlıklı haberinde, olası bir bölgesel çatışmanın Türkiye üzerindeki doğrudan etkileri nedeniyle Ankara’nın kesintisiz bir mekik diplomasisi yürüttüğü kaydedildi.

İsrail Basını: "Savaşı önlemek için yoğun mesai"

İsrail medyasında da geniş yer bulan görüşme hakkında Ynet, "Türkiye, Washington ve Tahran arasında bir çatışmanın fitillenmesini engellemek için aktif rol oynuyor" değerlendirmesinde bulundu. Maariv gazetesi ise "Son Çare" başlığıyla verdiği haberde, Arakçi-Fidan görüşmesinden hemen önce Erdoğan ve Pezeşkiyan’ın telefon trafiğine dikkat çekerek, Ankara’nın Trump yönetimi üzerindeki nüfuzunun Tahran’a yönelik askeri müdahaleleri frenleyebileceğini yazdı.

HuffPost: "Orta Doğu bilmecesinin çözümü Türkiye’de"

İtalyan basınından HuffPost, “Orta Doğu’daki bilmecenin çözümünde Türkiye çabalıyor” başlıklı haberinde şu değerlendirmeye yer verdi: