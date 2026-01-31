İran’a askeri müdahaleye karşıyız

ABD’nin İran’a yönelik tehditlerini artırdığı ve bölgede askerî yapılanmasını güçlendirdiği bir dönemde İstanbul kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. İki bakan düzenledikleri ortak basın toplantısında gerilime dair mesajlar verdi. Türkiye’nin komşusu İran’ın huzurunun ve refahının Türkiye ve bölge için büyük önem taşıdığını vurgulayan Fidan, İran’da yaşanmakta olan gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

DİPLOMASİYİ SAVUNUYORUZ

“Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İran’a yönelik askeri bir müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta tüm muhataplarımıza aktardık” diye konuşan Fidan, “Buradan tekrar ediyoruz. Sorunların çözümü için askeri seçeneklere başvurulmasına karşıyız. Bunun çok fazla işe yarayacağını sanmıyoruz. Müzakereyi ve diplomasiyi savunuyoruz. Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Gazze’de yaşananlar hafızamızda tazeliğini korumakta. Geçmişin yaralarını sarmaya çalışırken, bölgemizde başka bir yaranın açılması hiç kimseye fayda getirmeyecektir” dedi.

MÜZAKERE MASASI KURULSUN

Bölge ülkelerinin huzur, istikrar ve barış istediğine dikkati çeken Fidan, bu bağlamda tarafların müzakere masasına çağrıldığını belirtti. Fidan, “Müzakere masası kurulduğunda sorunların ayrı ayrı ele alınmasının, çözüme ulaşılmasını kolaylaştıracağını değerlendiriyoruz” dedi.

İSRAİL İSTİKRARA ZARAR VERİYOR

Erakçi’ye, Türkiye’nin sorunları barışçıl yollarla çözmeye yönelik her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yinelediğini aktaran Fidan, şunları kaydetti: “İsrail’in ABD’yi, İran’a askeri saldırı yapmaya ikna etmeye çalıştığını da görmekteyiz. İsrail’in bu çabaları bölgemizin kırılgan durumdaki istikrarına büyük zarar verme potansiyeli taşımaktadır. ABD yönetiminin sağduyuyla hareket ederek, buna fırsat vermeyeceğini ümit ediyoruz.”

WITKOFF'LA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel danışmanı Steve Witkoff ile dün uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Fidan, “(Erakçi) Kardeşimle görüşmeden önce bölgedeki bazı arkadaşlarımızla görüşmelerim oldu. Bundan sonra da Amerikalılarla görüşeceğiz. Tartıştıkça, yeni perspektifleri içine aldıkça konu evriliyor. Evrildikçe yeni farkındalıklar, yeni idrakler ortaya çıkıyor. Bu size yeni somut adım atma imkanı sağlıyor."

Dış baskılara boyun eğmeyiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fidan ile basın toplantısında, İran’ın bölgede istikrar ve barışı bozacak her türlü eyleme karşı durduğunu belirtti. İranlı Bakan, Türkiye ile bölgenin çıkarları konusunda aynı fikirlere sahip olduklarını ve İsrail’in planlarını boşa çıkaracak her türlü girişimi olumlu karşıladıklarını söyledi. Trump’ın müzakere çağrılarına ilişkin ise Erakçi, “ABD müzakerelerde hiç iyi niyet göstermedi ancak buna rağmen İran mantıklı ve adaletli müzakere sürecinden yanadır. İran karşılıklı çıkar, saygı ve güven temelinde olursa müzakerelere hazırdır. İran, kendisini, istikrarını ve bölgenin istikrarını korumaya kararlıdır ve dış baskılara da boyun eğmeyecektir” diye konuştu.

ABD TEHDİDİ BİR KENARA BIRAKSIN

ABD’nin muhtemel askeri saldırısına ilişkin Erakçi, şunları kaydetti: “Müzakere istiyoruz diyerek tehdide başladılar. İran müzakere etmek istiyor daha önce de bildirdik ancak müzakere tehditle başlamaz öncelikle tehditleri kenara bırakmalılar. Ülkemize saldırı olursa çok güçlü cevap veririz. ABD’nin doğrudan savaşa girmesi durumu değiştirecektir.”

Türkiye ile sürekli istişare halinde olduklarını dile getiren Erakçi, "Türkiye'deki dostlarımızın fikirlerine ve görüşlerine çok değer veriyoruz ve çözüm yolu bulma konusundaki çabalarını da takdir ediyoruz." diye konuştu.

Tek yol diyalog

Çatışmaların devam etmesi durumunda bunun teröre, kitlesel göçlere, yoksulluğa ve ne zaman biteceği belli olmayan yoğun bir istikrarsızlık dönemine zemin hazırladığını vurgulayan Fidan, “Yine aynı mantıkla biz komşumuz, kardeşimiz olan İran’a yönelik böyle bir saldırıyı geçtiğimiz haziran ayında da tabii kabullenmedik. Bundan sonra olacak olan bir saldırıyı da bizim bu prensipler ışığında tabii ki benimsememiz mümkün değil. Diyalog yoluyla, çözüm yoluyla hareket edilmesinin tek doğru yol olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.







