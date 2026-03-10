Kudüs’te istilacı Yahudiler silahlandırılıyor

Kudüs Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in, Kudüs'te istilacı Yahudilere silah ruhsatı verilmesini genişletme ve kendi iddiasına göre onları silah taşıma hakkına sahip kılma yönündeki açıklamasının, ırkçı bir kışkırtma ve son derece tehlikeli bir adım olduğunu, yerleşimci saldırılarının zaten tırmanmakta olduğu bir dönemde Filistin vatandaşlarına karşı daha fazla suç işlenmesine yol açabileceğini belirtti. Valilik pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu politikanın hukukun çerçevesi dışında cinayet işlemeye ve suç işlemeye açık ve resmi bir teşvik olduğunu ve aşırılıkçı radikallere, Filistinlilere yönelik nefret ve ırkçılığa dayalı aşırılıkçı ideolojileri doğrultusunda hukuku kendi ellerine alma izni verdiğini doğruladı. Haaretz gazetesi, bu politika kapsamında Kudüs'te 41 farklı mahallede yaşayan yaklaşık 300 bin kişinin silah ruhsatı alma hakkı kazanacağını bildirdi. Ben Gvir, Kudüs'teki tüm Yahudi mahallelerinde yaşayanların silah ruhsatı alma hakkına sahip olacağını duyurmuştu. Kudüs valiliği, son beş yıl içinde Kudüs'ün, yaklaşık yarısı çocuk olmak üzere 140'tan fazla şehidinin yükselişine tanık olduğuna dikkat çekti.