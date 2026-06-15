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Kudüs'te yeni oldubitti: Somaliland Bölgesi'nden sözde İsrail Büyükelçiliği

Kudüs'te yeni oldubitti: Somaliland Bölgesi'nden sözde İsrail Büyükelçiliği

18:5915/06/2026, Pazartesi
AA
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Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.
Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

İsrail, uluslararası hukuka aykırı şekilde başkent olarak gördüğü Kudüs'te yeni bir tartışmalı adıma imza attı. Somali'nin parçası olduğunu vurguladığı ve tek taraflı bağımsızlık ilanı uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınmayan Somaliland Bölgesi adına Kudüs'te sözde büyükelçilik açıldı. Yasa dışı ve provokatif hamle, hem Somali'nin toprak bütünlüğü hem de Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetleri yeniden gündeme taşıdı.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, sözde İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'te açtı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'te sözde Somaliland'ın İsrail Büyükelçiliği'nin açıldığını duyurdu.

'Hukuksuz ülke' ile dostluk macerası

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirrahman Muhammed Abdullahi ile sözde büyükelçilik açılışını gerçekleştirdiklerini açıklayan Saar, İsrail ile Somaliland arasındaki dostluğun sadece yönetim değil halklar arasında da olduğunu savundu.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.



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