Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etiyopya'da Somaliland mesajı: Ne Somali'ye ne de bölgeye faydası yok

18:0717/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bölge sorunlarına bölge ülkelerinin çözüm üretmesine inandıklarını ifade eden Erdoğan, "İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somali'ye ne de bölgeye bir faydasının olduğuna inanmıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Etiyopya bizim kardeş ülkemiz.

Enerji, maden, tarımdaki ilişkilerimizi görüştük.

Türkiye, Etiyopya'da en büyük yatırım yapan ikinci ülke.

Biz bölge sorunlarına bölge ülkelerinin çözüm üretmesine inanıyoruz.

Afrika Boynuzu yabancı güçlerin mücadele alanı olmamalı.

İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somali'ye ne de bölgeye bir faydasının olduğuna inanmıyorum.

İstikrara kavuşmasıyla birlikte Afrika Boynuzu'nun ekonomik fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çekmesine hiçbir engel görmüyoruz.

Afrika'da çatışma istemiyoruz.

