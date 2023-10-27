|
Dünya

Kudüs'ü valiye bile yasakladı

İsrail'in tecrit ve tacizleri akıllara durgunluk veriyor. Yönettiği şehrin pek çok noktasına gitmesi yasaklanan Kudüs Valisi Adnan Gays, 1 yıldır ev hapsine mahkum.

Neslihan Önder
04:00 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 01:26 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adnan Gays.

Adnan Gays.

2018 yılında göreve geldi, 50’den fazla tutuklanma yaşadı. Hakkında onlarca soruşturma açıldı. Filistinliler tarafından görevlendirilen Kudüs Valisi Adnan Gays’ın, bir vali olarak bulunduğu şehrin pek çok noktasına gitmesi yasak. Üstelik 1 yıldır İsrail yönetimi tarafından ev hapsine mahkum edildi. İşgalci İsrail’in Filistinlilere karşı baskı ve tehditlerinin en büyük örneği olan Gays, “Filistinliler, 1948’den bu yana bir gün bile sakin ve huzurlu hayat yaşayamadı. 30 senedir Filistin halkı barış istiyor buna karşılık İşgalci İsrailliler Filistin halkını öldürüyor, soy kırım yapıyor, evlerini yıkıyor, göçe zorluyor ve Yahudileri yerleştiriyor. Filistin halkı topraklarında izzetiyle hürce yaşamak istiyor fakat buna müsaade edilmiyor" dedi. Vali Gays, Doğu Kudüs’te yıkılması planlanan 25 binden fazla ev bulunuyor. Yıkım ilanlarında evlerin kalıcı olarak yıkılacağı, Filistinlilerin topraklarına el konulması, sömürgelerinin genişleyerek Mescidi Aksa’nın hedef

alınması bildiriliyor" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria’da 107 şehit

Her şeye el koyulduğunu belirten vali, “Doğu Kudüs’ün işgali nedeniyle 100’den fazla vakfa el koyularak faaliyetleri ve etkinlikleri durduruldu.25 vakıf kapatıldı. Batı Şeria’da olup bitenlere gelince bildiğiniz üzere sadece Gazze saldırılarından bu yana 95’ten fazla şehit verildi. Doğu Kudüs’te de 12 şehit var. 1948’de başlayan Nekbe bugüne bitmedi hala devam ediyor” dedi.


Murat Kurum’dan Kudüs mesajı: Cumartesi günü hep birlikte 'Dünya Beşten Büyüktür' diyeceğiz
Murat Kurum’dan Kudüs mesajı: Cumartesi günü hep birlikte 'Dünya Beşten Büyüktür' diyeceğiz

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, 6 şubat depreminde büyük hasar görmüş şehirlerimizin yeniden tasarım süreçlerine destek olan GYODER’in düzenlediği ve tasarım süreçlerini anlatan “Umut Çizgisi” adlı belgeselin ilk gösteriminin yapıldığı 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Murat Kurum, 6 Şubat depreminin ardından başlayan dönüşüm sürecini anlattı, kentsel dönüşümün depremle mücadelenin tek yolu olduğunu belirtti. Kurum Gazze’de yaşananlara da değindi, Aklımız, fikrimiz, kalbimiz Filistinli kardeşlerimizle. Cumartesi günü hep birlikte “Dünya Beşten Büyüktür” diyeceğiz.” sözleriyle tüm İstanbullulara Cumartesi günü yapılacak Büyük Filistin Mitingi’ne katılım çağrısı yaptı.


#Kudüs
#Filistin
#İsrail
18 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!