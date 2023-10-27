Kudüs'ü valiye bile yasakladı

2018 yılında göreve geldi, 50’den fazla tutuklanma yaşadı. Hakkında onlarca soruşturma açıldı. Filistinliler tarafından görevlendirilen Kudüs Valisi Adnan Gays’ın, bir vali olarak bulunduğu şehrin pek çok noktasına gitmesi yasak. Üstelik 1 yıldır İsrail yönetimi tarafından ev hapsine mahkum edildi. İşgalci İsrail’in Filistinlilere karşı baskı ve tehditlerinin en büyük örneği olan Gays, “Filistinliler, 1948’den bu yana bir gün bile sakin ve huzurlu hayat yaşayamadı. 30 senedir Filistin halkı barış istiyor buna karşılık İşgalci İsrailliler Filistin halkını öldürüyor, soy kırım yapıyor, evlerini yıkıyor, göçe zorluyor ve Yahudileri yerleştiriyor. Filistin halkı topraklarında izzetiyle hürce yaşamak istiyor fakat buna müsaade edilmiyor" dedi. Vali Gays, Doğu Kudüs’te yıkılması planlanan 25 binden fazla ev bulunuyor. Yıkım ilanlarında evlerin kalıcı olarak yıkılacağı, Filistinlilerin topraklarına el konulması, sömürgelerinin genişleyerek Mescidi Aksa’nın hedef