Dünya Kundaklama ve bombalı tehdit
AVRUPA

Kundaklama ve bombalı tehdit

Almanya’nın Pforzheim kentindeki Türk spor kulübünün, iki ay içinde ikinci kez kundaklandığı bildirildi. 13 Ekim günü molotofkokteyli saldıraya uğrayan Fatihspor’a ait olan kulüp binası, son saldırıda tamamen yandı ve bina kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pforzheim kentindeki Türk spor kulübü Fatihspor'un tesisleri
Pforzheim kentindeki Türk spor kulübü Fatihspor'un tesisleri

Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, ilk saldırı sonrası faillerin yakalanıp adalete teslim edilmediğine dikkat çekti. Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu da, Emniyet Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduklarını, olayın aydınlatılmasını, faillerin bir an önce yakalanmasını beklediklerini ifade etti. Terzioğlu, bu tip olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını talep etti. Fatihspor’a bir ay önce gerçekleşen ilk saldırıda 100 bin Avro’nun üzerinde maddi zarar meydana gelmişti.

Tesislerin kundaklanma görüntüsü

CAMİYE BOMBA MAİLİ

  • Öte yandan Almanya’nın başkenti Berlin’deki Şehitlik Camii’ne ise aşırı sağcı bir örgüt tarafından bombalı saldırı tehdidi yapıldığı bildirildi. Merkezi Köln’de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Berlin Şehitlik Camii’ne yönelik bombalı saldırı tehdidi dün yerel saatle 08.01’de elektronik posta yoluyla yapıldı. “Bugün birkaç bomba camide patlayacak” ifadesi kullanılan ve “neo88@web.de” adresinden gelen elektronik posta, aşırı sağcı terör örgütü “Combat 18” imzasıyla gönderildi. Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, söz konusu tehditle ilgili Berlin’deki emniyet birimlerinin bilgilendirildiğini belirterek, “Boş bir tehdit de olsa huzur kaçırmaya yönelik bir girişim. Umursamaz davranmak gibi bir lüksümüz yok” dedi.

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