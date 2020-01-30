Dünya Küre İttifakı Filistini sattı
ORTADOĞU

Küre İttifakı Filistin’i sattı

Kudüs’ün İsrail’e teslimi ve Filistin’in tasfiyesini hedefleyen süreç Riyad’da kurulan “Küre İttifakı” ile başladı. ABD Başkanı Trump’ın Mayıs 2017’deki Riyad ziyaretinde ittifak pozu veren ülkeler, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, önceki gün Beyaz Saray’da açıklanan sözde “Barış Planı”na tam destek verdi. Skandal planın açıklandığı salonda BAE, Bahreyn ve Umman’ın Washington büyükelçileri hazır bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistinliler yeni işgal planını protesto etti.
Filistinliler yeni işgal planını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs 2017’de Suudi Arabistan’ı ziyaretiyle kurulan “Küre İttifakı” Filistin topraklarını İsrail’e sattı. Trump’ın ziyareti sırasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Mısır’ın darbeci lideri Abdülfettah el-Sisi ile çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen “Küre İttifakı” içinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn de bulunuyor. Küre İttifakı ülkeleri, Trump’ın Riyad ziyaretinden sonra İsrail ile her alanda ilişkileri güçlendirme adımı attı. Buna karşın Filistin meselesini gündemleri dışına aldılar. Önceki gün Beyaz Saray’da, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla açıklanan ve “Filistin’i ilhak” planı olduğu görülen sözde “Yüzyılın Anlaşması”na ittifak dahilindeki tüm ülkelerin destek verdiği görüldü. Skandal ilhak planının açıklandığı salonda BAE, Bahreyn ve Umman’ın Washington büyükelçileri hazır bulundu. Başta S. Arabistan olmak üzere, BAE ve Mısır’dan anlaşmayla ilgili yapılan açıklamalarda da, Birleşmiş Milletler kararlarına, 1967 sınırlarına ve “Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti” ifadesine atıf yapılmadan, ilhak planına destek verilmesi dikkat çekti.

Sisi - Kral Selman bin Abdülaziz - Donald Trump

TRUMP’IN ÇABALARI TAKDİR EDİLDİ

Suudi Arabistan, “ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin-İsrail barış planına ilişkin çabalarını takdir ettiğini” açıkladı. Açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı’nın, ABD yönetimi tarafından açıklanan planı inceledikten sonra Filistin meselesine ilişkin adil ve kapsayıcı her türlü çabayı destekleyeceği teyit edildi. Suudi Arabistan’ın bugüne kadar uluslararası platformlarda Filistin davasına sahip çıktığı savunulan açıklamada, 2002 yılındaki Arap Barış Girişimi’ne de öncülük edildiği vurgulandı.

DİKTATÖRDEN TAM DESTEK

Diktatör Sisi’nin yönetiminde olduğu Mısır da Filistinli ve İsrailli taraflara, “ABD Başkanı Trump’ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ diye adlandırdığı sözde barış planını dikkatlice inceleme ve barış müzakerelerini tekrar başlatma çağrısında bulundu. Mısır yönetimi Filistin ile ilgili alışılagelen klasik açıklamanın dışına çıktı. Bu zamana kadar yapılmakta olan bütün açıklamalarda kullanılan “Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti” ifadesinin metinde yer almaması dikkat çekti.

ABD ve İsrail'in işgal planı hafızalara Erdoğan'ın BM'deki tarihi restini getirdi
OYNAT 02:01
ABD ve İsrail'in işgal planı hafızalara Erdoğan'ın BM'deki tarihi restini getirdi
ABD'nin, İsrail'in işgalini meşrulaştırmak için ortaya attığı sözde barış planı hafızalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Eylül 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı tarihi konuşmayı getirdi. Erdoğan, İsrail'in adım adım işgalini gözler önüne sererek 'İsrail devletinin sınırları neresidir?' sorusunu yöneltmişti.


KARANLIK İSİMDEN AÇIKLAMA

BAE Veliaht Prensi Zayed

BAE’nin Washington’daki karanlık ismi Büyükelçi Yusuf el-Uteybe de Trump’ın sözde Filistin-İsrail “barış planına” tam destek verdi. BAE Büyükelçiliğinin internet sayfasında yer alan açıklamada, Trump’ın planının yıllardır devam eden birçok meseleye değinen “önemli bir girişim” olduğu savunuldu. İsrail işgalini meşrulaştıran plana dair açıklamada, “BAE olarak, Filistin-İsrail anlaşmasını sağlamak için ABD’nin devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesine yer verildi.

BÜYÜKELÇİLER SALONDA

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa

Trump’ın, sözde “Barış Planını” açıkladığı salonda “Kre İttifakı” üyesi ülkelerin büyükelçilerinin de bulunması dikkat çekti. Sözde barış planını açıklandığı toplantıya BAE, Bahreyn ve Umman’ın ABD Büyükelçileri de katıldı. BAE’nin ABD Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Bahreyn’in ABD Büyükelçisi Abdullah bin Raşid Al Halife ve Umman’ın ABD Büyükelçisi Huneyne el-Mugıyriyye, salonda hazır bulundu.

Trump'ın Kudüs'ü işgal planının şifreleri: Yahudi damat ve ekibi hazırladı
OYNAT 00:00
Trump'ın Kudüs'ü işgal planının şifreleri: Yahudi damat ve ekibi hazırladı
ABD Başkanı Trump, görev süresinin son yılında Filistin-İsrail barışı için çok tartışmalı bir barış planı hazırladı.

👉Bu planın detaylarında neler var?
👉İsrail ve Filistin'e ne vadediyor?
👉80 sayfalık plan neden 3 yıl bekletildi?

'Neler Oluyor' serisinin üçüncü bölümü ile karşınızdayız.

New York’ta ihanet toplantısı

  • Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Mart 2018’de çıktığı ABD turunda, New York’ta Yahudi lobi kuruluşu temsilcileri ile gizli bir toplantıya katılmıştı. Muhammed bin Selman’ın toplantıda Filistin meselesiyle ilgili ileri sürdüğü düşünceler, önceki gün açıklanan Filistin’i ilhak planının altyapısının daha o günlerde hazırlandığını ortaya koyuyor. Toplantıya ilişkin sızıntıda Veliaht Prens Muhammed’in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı sert sözlerle eleştirdiği belirtiliyordu. Bin Selman’ın Filistin’i kendisine sunulan fırsatları tepmekle suçladığı, Filistin yönetiminin müzakere masasına oturması gerektiği yoksa şikâyet etmekten vazgeçip susması gerektiğini söylediği de iddia ediliyordu. İhanet toplantısında Riyad için Filistin meselesinin artık bir öncelik olmadığının da paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Trump sahnede: ABD Ortadoğu'ya yine
OYNAT 00:59
Trump sahnede: ABD Ortadoğu'ya yine "barış" getirecek
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile 20.00'da İsrail-Filistin meselesine ilişkin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak tanımlanan sözde barış planını açıklayacak. Trump'ın 'İçinde çok iyi maddeler var ve bunu isteyeceklerini düşünüyoruz.' dediği anlaşmada Kudüs'ün tamamının işgalci İsrail güçlerine bırakılmasının da yer alacağı iddia ediliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'Yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın kabul edilmesi durumunda bölgede yeni bir kaosun ortaya çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kudüsü koruyacağız

Kudüs'ü koruyacağız

Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve işgali meşrulaştırma planıdır.
Ben bir gün açsamsen nasıl tok yatabilirsin!

Ben bir gün açsam
sen nasıl tok yatabilirsin!

Anadolu İrfanı, 5'inci bölümünde önemli bir soruya cevap arıyor.
Altun: Kudüs, İsraile ait değil

Altun: Kudüs, İsrail'e ait değil

İletişim Başkanı Altun: ​Uluslararası toplum adaletsizliğe karşı birleşmeli.
Filistin'den <br>BMGK girişimi

Filistin'den
BMGK girişimi

​ABD'nin planına bir tasarıyla karşı çıkılacak.
3 il sonuçları açıklandı

3 il sonuçları açıklandı

​Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması.
FED faiz <br>kararını açıkladı

FED faiz
kararını açıkladı

ABD'den piyasaların beklediği haber geldi.
Kudüs'ü işgal<br>planının şifreleri

Kudüs'ü işgal
planının şifreleri

​Trump'ın sözde barış planının detaylarını anlattık:
DSÖ yeniden toplanıyor

DSÖ yeniden toplanıyor

H​ayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi.
Tabuta Sığmayanlar: <br>Şehit Ufuk Baysan

Tabuta Sığmayanlar:
Şehit Ufuk Baysan

​FETÖ'cü hainlerin attıkları bombayla şehadete erdi.
TBMM'den ortak Kudüs bildirisi

TBMM'den ortak Kudüs bildirisi

Partiler sözde Orta Doğu barış planını kınadı.
Hedef yine Aramco

Hedef yine Aramco

​Husi milisler Suudi Arabistan'a saldırı düzenledi.
Daha 1 yaşındaydı

Daha 1 yaşındaydı

​"Bir rüya gibi şokunu üzerimizden atamadık."
Artık mümkün değil!

Artık mümkün değil!

​Cumhurbaşkanı, Bosna Hersek'teki Stav Dergisi'ne mülakat verdi.
Koronavirüs aşısı!

Koronavirüs aşısı!

​İki ülke çalışmalar için harekete geçti.
Boydak'lara<br>kötü haber

Boydak'lara
kötü haber

Yöneticilerine ilişkin FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti.
Asla kabul edilemez

Asla kabul edilemez

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turu dönüşü açıklama yaptı.
Muhabirimiz<br>o binada!

Muhabirimiz
o binada!

​Burası ne Japonya ne de Endonezya...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.