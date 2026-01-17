Kürtlerin hakları koruma altında

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının, dilsel kimlerinin de Suriye'nin ulusal kimliğinin ayılmaz bir parçası olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayarak, Kürtlerin Suriye halkının temel ve asli bir parçası olduğunu ifade etti. Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekti. Şara, konuşmasının ardından kararnameyi imzaladı.
KÜRTÇE ULUSAL DİL, NEVRUZ MİLLİ BAYRAM
Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı 13. Kararnamesinde 8 maddeden oluştu. Kararnamede özetle şu maddelere yer verildi.
* Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder.
* Haseke’de 1962 nüfus sayımı kaynaklı tüm tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarındaki tüm Kürtlere vatandaşlık verilir.
* Milli ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.
Şam’dan Almanya’ya ilk üst düzey ziyaret
- Yeni dönem sonrası Şam’dan Berlin’e ilk üst düzey ziyaret gerçekleşecek. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in davetlisi olarak 19-20 Ocak'ta Berlin'e çalışma ziyaretinde bulunacak. Tarihi ziyarette Şara, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Merz ile görüşecek. Toplantıda Suriye’nin yeniden imarı için Almanya’nın sağlayabileceği katkılar ve ülkedeki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin adımlar ele alınacak. Şara, Berlin’de ekonomi çevreleriyle de bir araya gelecek.