Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Kürtlerin hakları koruma altında

Kürtlerin hakları koruma altında

04:0017/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
"Ey Kürt halkımız, Selahaddin Eyyubi'nin torunları" diye seslenen Şara, "Yemin olsun ki size kim kötülükle dokunursa kıyamet gününe kadar hasmımızdır. Sizlere zarar vermek istediğimize dair iddialara sakın inanmayın" dedi.
"Ey Kürt halkımız, Selahaddin Eyyubi'nin torunları" diye seslenen Şara, "Yemin olsun ki size kim kötülükle dokunursa kıyamet gününe kadar hasmımızdır. Sizlere zarar vermek istediğimize dair iddialara sakın inanmayın" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının, dilsel kimlerinin de Suriye'nin ulusal kimliğinin ayılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayarak, Kürtlerin Suriye halkının temel ve asli bir parçası olduğunu ifade etti. Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekti. Şara, konuşmasının ardından kararnameyi imzaladı.

KÜRTÇE ULUSAL DİL, NEVRUZ MİLLİ BAYRAM

Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı 13. Kararnamesinde 8 maddeden oluştu. Kararnamede özetle şu maddelere yer verildi.

* Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir.

* Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder.

* Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir.

* Haseke’de 1962 nüfus sayımı kaynaklı tüm tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarındaki tüm Kürtlere vatandaşlık verilir.

* “Nevruz Bayramı” (21 Mart) ücretli resmî tatil ilan edildi.

* Milli ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.


Şam’dan Almanya’ya ilk üst düzey ziyaret

  • Yeni dönem sonrası Şam’dan Berlin’e ilk üst düzey ziyaret gerçekleşecek. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in davetlisi olarak 19-20 Ocak'ta Berlin'e çalışma ziyaretinde bulunacak. Tarihi ziyarette Şara, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Merz ile görüşecek. Toplantıda Suriye’nin yeniden imarı için Almanya’nın sağlayabileceği katkılar ve ülkedeki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin adımlar ele alınacak. Şara, Berlin’de ekonomi çevreleriyle de bir araya gelecek.


#Suriye
#Ahmed Şara
#Ortadoğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (16 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları