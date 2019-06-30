Kuş sürüsüne çarpan savaş uçağı bombaları piste attı

​Uçağın acil iniş yaptığı ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağı, eğitim uçuşu için kalkış yaptıktan hemen sonra kuş sürüsüne çarptı.

Bir motoru duran uçak, yakıt tanklarını ve eğitim için yüklenen bombaları piste bırakmak zorunda kaldı. Pistteki patlama kameraya yansıdı.

Olay, Ludhiana kentinin güneydoğusundaki Ambala’da bulunan Hindistan Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait bir üste meydana geldi.

Eğitim uçuşu için kalkış yapan ‘SUPECET Jaguar’ tipi savaş uçağı, kalkıştan hemen sonra kuş sürüsüne çarpınca bir motoru durdu. Eğitim uçuşu için havalanan pilot, ek yakıt deposu ve yüklenen 10 kiloluk bombaları piste bırakmak zorunda kaldı. Pistte meydana gelen patlama anı ise kameralara yansıdı.

OYNAT 00:48 Kuş sürüsüne çarpınca bombaları piste bıraktı Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, eğitim uçuşu için kalkış yaptıktan hemen sonra kuş sürüsüne çarptı. Bir motoru duran uçak, yakıt tanklarını ve eğitim için yüklenen bombaları piste bırakmak zorunda kaldı. Pistteki patlama kameraya yansıdı. BiP'te paylaş

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Uçağın acil iniş yaptığı ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. IAF tarafından yapılan açıklamada,