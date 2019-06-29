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Dünya Kushner ABDde paralel yapı kurdu
AMERİKA

Kushner ABD’de paralel yapı kurdu

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Trump’ın damadı ve danışmanı Kushner’i “paralel diplomasi” yürütmekle suçladı. Tillerson, Dış İlişkiler Komitesi’ne verdiği ifadede Kushner’in devletin resmi kurumlarının bilgisi ve onayı dışında kendi başına diplomatik girişimlerde bulunduğunu anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jared Kushner
Jared Kushner

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Jared Kushner’i, devletin resmi kurumlarının bilgisi ve onayı dışında kendi başına diplomatik girişimlerde bulunmakla suçladı. Trump yönetiminde Şubat 2017-Mart 2018’de Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Tillerson’un, görev dönemindeki faaliyetlerine ilişkin 1 Mayıs’ta ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine verdiği kapalı ifadenin metni yayımlandı. Jared Kushner’i Beyaz Saray’da “paralel diplomasi” yürütmekle suçlayan Rex Tillerson, Kushner’in bazı yabancı ülke liderleri ve yetkilileriyle özel ilişkiler kurduğunu, Dışişleri Bakanlığının resmi protokolleri dışında temaslarda bulunduğunu öne sürdü. Tillerson’un ifadelerinde, Kushner’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile yakın ilişkisi dikkat çekti.

Muhammed bin Zayed - Muhammed bin Selman

VELİAHT PRENS İLE ÖZEL İLİŞKİ

Tillerson ifadesinde, Kushner’in resmi diplomatik teamüller dışında yabancı ülke liderleri ve yetkilileriyle kişisel ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Kushner’in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile sık sık buluştuğunu ifade eden Tillerson, bir keresinde Kushner’in kendisine “iki ülke arasındaki ilişkiler için yol haritası” olacak bir belgeyi görüşmek üzere Suudi Arabistan’dan bir yetkiliyle görüşmesi için ricada bulunduğunu aktardı. Kushner ile Veliaht Prens’in, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında WhatsApp üzerinden görüştüğü ortaya çıkmıştı.

KATAR’A AMBARGO KARARI

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Tillerson

Komite üyelerinden biri, Tillerson’a Kushner’in o sırada Trump’ın danışmanlığını yürüten Steve Bannon ile birlikte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ile Mayıs 2017’de bir araya geldiği ve yemekte Körfez ülkelerinin Katar’a ambargo uygulamasına karar verildiğine dair iddiaları sordu. Böyle bir yemekten haberi olmadığını ifade eden Tillerson, eğer haberi olsaydı buna çok öfkeleneceğini, zira kendisinin ve bakanlığının, o tarihten birkaç hafta sonra uygulanan ambargoya “hazırlıksız yakalandığını” belirtti. Haziran 2017 tarihinde BAE, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Mısır Katar’a ambargo kararını uygulamaya başlamıştı.

GİZEMLİ ZİYARETLER

Tillerson, Kushner’in dış gezilerinin de bakanlıkta endişe konusu olduğunu kaydederek, zira Kushner’in özel ziyaretlerinde gittiği ülkedeki ABD büyükelçiliklerini ve diğer diplomatik misyonları bilgilendirme gereği duymadığını söyledi. Tillerson bu konudaki endişeleri Kushner’e aktardığını ancak herhangi bir sonuç alamadığını ekledi.

FİLİSTİN’İ İMHA ETMEYİ HEDEFLİYOR

Jared Kushner ve ailesi, İsrail sağına yakınlıkları ile biliniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun aile dostu olduğu Kushnerler, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlere verdikleri destekle de biliniyor. Jared Kushner, Filistin topraklarını İsrail ilhakına açan sözde “Yüzyılın Anlaşması” projesinin de başındaki isim.

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