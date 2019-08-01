Kushner Orta Doğu turunun ikinci ayağında Netanyahu ile görüştü Kushner Orta Doğu turunun ikinci ayağında Netanyahu ile görüştü ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, bugün başladığı Orta Doğu turu kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Haber Merkezi 01 Ağustos 2019, 00:15 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019, 00:18 AA