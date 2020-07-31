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Dünya Kutsal topraklardaki Müslümanlar ziyaret tavafını yaptı
ORTADOĞU

Kutsal topraklardaki Müslümanlar ziyaret tavafını yaptı

Kutsal topraklardaki Müslümanlar, ziyaret tavafını ve sa'yı yaparak hacı oldu. Hac ibadetinin en önemli durağı olan Arafat vakfesini dün tamamlayan Müslümanlar, akşam saatlerinde Müzdelife'ye giderek vakfeye durdu, sabah itibarıyla yürüyerek Mina'daki Cemerat'a geçen hacılar, burada "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı.

Haber Merkezi AA
Müslümanlar, ziyaret tavafını ve sa'yı yaparak hacı oldu
Müslümanlar, ziyaret tavafını ve sa'yı yaparak hacı oldu

Daha sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve sa'yı gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki hac mevsimi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

  • Yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi nedeniyle daha önce yaklaşık 2,5 milyonu bulan hacıların sayısının bu yıl 10 bin kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.

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