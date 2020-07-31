Kutsal topraklardaki Müslümanlar ziyaret tavafını yaptı

Daha sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve sa'yı gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.
Kovid-19 önlemleri gölgesindeki hac mevsimi
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
- Yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi nedeniyle daha önce yaklaşık 2,5 milyonu bulan hacıların sayısının bu yıl 10 bin kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.