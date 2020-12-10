Kutup seferlerinde 5 bakteri keşfedildi

Üçüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde, Türk araştırmacılar 100 penguene ait oküler yüzey örnekleri toplamış, bunların mikrobiyolojik analizinde kültürel yöntem ile penguenin sağ gözünden 5 farklı bakteri izole edilmişti. Elde edilen 5 bakterinin dünyada daha önce tanımlanmamış yeni bir cins, tür veya taxa potansiyeline sahip bakteriler olduğu saptandı. Bu bakterilere dünyada ilk defa Türk araştırmacılar tarafından isim verilecek.

İSİM VERECEKLER

Geçen yıl gerçekleştirilen Üçüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Latife Çakır Bayram penguenler üzerinde bir projede çalışmıştı. Prof. Çakır, proje kapsamında 100 penguene ait oküler yüzey örnekleri topladı. Prof. Çakır, bölgede yaşayan bir gentoo penguenin sağ gözünde ekzofitik bir doku saptamış ve bu penguenin her iki gözünden de mikrobiyolojik ve patolojik incelemeler için örnekler aldı. Türkiye’ye dönüş sonrası örneklerin mikrobiyolojik analizi Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi laboratuvarlarında gerçekleştirildi.

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100 PENGUEN İNCELENDİ

Latife Çakır Bayram