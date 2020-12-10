Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Kutup seferlerinde 5 bakteri keşfedildi
ANTARKTİKA AKTÜEL

Kutup seferlerinde 5 bakteri keşfedildi

Kutup seferlerinde 5 bakteri keşfedildi

Üçüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde, Türk araştırmacılar 100 penguene ait oküler yüzey örnekleri toplamış, bunların mikrobiyolojik analizinde kültürel yöntem ile penguenin sağ gözünden 5 farklı bakteri izole edilmişti.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Proje kapsamında 100 penguene ait oküler yüzey örnekleri toplandı.
Proje kapsamında 100 penguene ait oküler yüzey örnekleri toplandı.

Üçüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde, Türk araştırmacılar 100 penguene ait oküler yüzey örnekleri toplamış, bunların mikrobiyolojik analizinde kültürel yöntem ile penguenin sağ gözünden 5 farklı bakteri izole edilmişti. Elde edilen 5 bakterinin dünyada daha önce tanımlanmamış yeni bir cins, tür veya taxa potansiyeline sahip bakteriler olduğu saptandı. Bu bakterilere dünyada ilk defa Türk araştırmacılar tarafından isim verilecek.

İSİM VERECEKLER

Geçen yıl gerçekleştirilen Üçüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Latife Çakır Bayram penguenler üzerinde bir projede çalışmıştı. Prof. Çakır, proje kapsamında 100 penguene ait oküler yüzey örnekleri topladı. Prof. Çakır, bölgede yaşayan bir gentoo penguenin sağ gözünde ekzofitik bir doku saptamış ve bu penguenin her iki gözünden de mikrobiyolojik ve patolojik incelemeler için örnekler aldı. Türkiye’ye dönüş sonrası örneklerin mikrobiyolojik analizi Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi laboratuvarlarında gerçekleştirildi.

100 PENGUEN İNCELENDİ

Latife Çakır Bayram

  • Örneklerin mikrobiyolojik analizinde elde edilen 5 bakterinin dünyada daha önce tanımlanmamış yeni bir cins, tür veya taxa potansiyeline sahip bakteriler olduğu saptandı. Bu bakterilerin cins ve tür düzeyinde isimlerinin konulabilmesi için çalışmalar devam ederken bu bakterilere dünyada ilk defa Türk araştırmacılar tarafından isim verilecek. 5 bakteri, sadece bir penguen göz örneğine ait olup çalışmada toplanan 100 oküler yüzey örneğinin analizleri de devam ediyor.

Abone Ol Google News
Korona ilaçlarını tam kullanın

Korona ilaçlarını
tam kullanın

​Asılsız iddialara dayanan ilaç karşıtlığı durumu zorlaştırıyor.
Ekonomiye büyük katkı

Ekonomiye büyük katkı

Protein temelli aşı için çalışıyorlar.
Müslümanlar toplama kampına

Müslümanlar
toplama kampına

Fransız vekilden akılalmaz yasa teklifi.
İttifak tutanakta

İttifak tutanakta

Her yerde açık açık yaptık.
Avrupa'ya zarar verir

Avrupa'ya zarar verir

​İtalyan uzmanlar, Türkiye'ye yaptırım ihtimalini değerlendirdi.
Bıyık fantezisi

Bıyık fantezisi

Skandal açıklamaları tepki görmüştü.

Demirtaş teröristtir

Demirtaş teröristtir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu.

Farklı kaybettik

Farklı kaybettik

Temsilcimiz Başakşehir, Avrupa Kupaları'na veda etti.
Can kaybımız artıyor

Can kaybımız artıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Darbeciye<br>onur nişanı

Darbeciye
onur nişanı

​Macron ile Sisi arasında su sızmıyor.

Tarihi görüntü

Tarihi görüntü

​Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez böyle bir şey yaşandı.
İstanbul için <br>özür dileriz

İstanbul için
özür dileriz

Seçim şarkısını seslendiren sanatçıdan ​İmamoğlu'na tepki.
Aşı zorunlu olmayacak

Aşı zorunlu olmayacak

​Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.