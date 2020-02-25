Dünya Kuveytte koronavirüse yakalananların sayısı 8e yükseldi
ORTADOĞU

Kuveyt'te koronavirüse yakalananların sayısı 8'e yükseldi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Kuveyt, salgın nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan önceki gün yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Haber Merkezi AA
Kuveyt, 2 yolcunun karantinaya alındığı açıkladı.
Kuveyt, 2 yolcunun karantinaya alındığı açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran ile Kum'dan gelen iki yolcuda Kovid-19 virüsünün tespit edildiği ve böylece ülkedeki vaka sayısının 8'e yükseldiği ifade edildi.

2 yolcunun karantinaya alındığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtilmişti.

  • Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan önceki gün yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

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