Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 45'e yükseldi

Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı

Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor?