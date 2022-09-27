Dünya Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2de sızıntı alarmı Rusyadan sabotaj açıklaması
AVRUPA ASYA

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de sızıntı alarmı: Rusya'dan 'sabotaj' açıklaması

Dün, Kuzey Akım 2 boru hattındaki basıncın gizemli bir şekilde düşmesi sonrası harekete geçen Avrupalı yetkililer boru hattında bir sızıntı olduğunu duyurdu. Bugün Danimarka'dan gelen açıklamada Kuzey Akım 1 boru hattında da benzer bir sızıntı keşfedildiği duyuruldu. Ülke enerji sektörünü alarma geçirdi, elektrik ve doğalgaz sektörleri için için üst düzey hazırlıklar yapılıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirterek, "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz" dedi.

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Haber Merkezi AA DHA
Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2de sızıntı alarmı: Rusyadan sabotaj açıklaması
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Dün Kuzey Akım 2 boru hattındaki basınç bir anda 105'den 7'ye düşünce yetkililer alama geçti. Gizemli düşüş sonrası ilk açıklama Almanya'dan geldi. Almanya Ekonomi Bakanlığı, basınç düşüşünün nedeni hakkında net bir bilgiye sahip olmadıklarını ve incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

DANİMARKA: SIZINTI VAR

Konuya ilişkin net açıklama başka bir Avrupa ülkesi Danimarka'dan geldi. Danimarka, Baltık Denizi'nde Rusya'dan doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattında sızıntı olduğu ve deniz trafiğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

  • Boru hattının geçtiği Bornholm Adası yakınlarında 9 kilometrelik bir girişe yasak alan oluşturulduğu açıklandı.

BUGÜN 2 SIZINTI DAHA TESPİT EDİLDİ

Danimarka Enerji Bakanlığı dün yaptığı açıklamada şu anda çalışmayan boru hattındaki basınç düşmesi ihbarını aldıktan sonra harekete geçildiğini belirtirken bugün gelen son açıklamada Kuzey Akım 1'de de benzer şekilde iki sızıntı olduğu belirtildi.

Danimarka iklim ve enerji bakanı AFP'ye yaptığı açıklamada, enerji sektörünün alarma geçtiğini ve doğalgaz ve elektrik için üst seviyede hazırlıklar yapıldığını belirtti.

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İSVEÇ DUYURDU: BALTIK DENİZİ'NE SIZINTI VAR

İsveç Denizcilik İdaresi, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattından Baltık Denizi’ne sızıntı olduğunu duyurdu. Denizcilik idaresi, yayınladığı Navtex ile gemilere bölgeye yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

İsveç Denizcilik İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Bornholm'un hemen dışındaki İsveç ve Danimarka sularındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki sızıntılar nedeniyle, denizcilik idaresi gemilerin bölgeden uzak durmaları konusunda navigasyon uyarıları gönderdi. Uçaklar için de uyarılar yapılıyor. İsveç Denizcilik İdaresi, sızıntıların nedeni hakkında henüz bir bilgiye sahip değil” denildi.

KREMLİN: SON DERECE ENDİŞELİYİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan sorunların son derece rahatsız edici bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Hatlarda bazı hasarlar söz konusu ancak ne tür bir hasar olduğu netlik kazanmadı. Basınç önemli oranda düştü. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz" diye konuştu.

Dmitriy Peskov, hatlardaki hasarın sabotaj nedeniyle yaşanıp yaşanmamış olabileceğine yönelik bir soruya ise "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Hatlarda tahribat olduğu açık ve araştırmaların, çalışmanın sonuçları ortaya çıkmadan önce sebebine ilişkin ihtimallerin hiçbiri göz ardı edilemez" yanıtını verdi.

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