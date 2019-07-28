Kuzey Kore Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı

Gündem

Bursa Büyükşehir’den huzur hakkı algısına jet yalanlama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın belediyenin 8 şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ve 50 bin lira huzur hakkı aldığı iddiasına Büyükşehir Belediyesi’nden jet yalanlama geldi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Şirketlerde huzur hakkı bin TL’dir. Başkan da diğer üyelerle aynı bedeli almaktadır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın aylık 50 bin TL huzur hakkı aldığı iddiası gerçek dışıdır. Kendisi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş olup, aldığı toplam huzur hakkının, emsal belediye başkanlarının sadece bir şirketten aldığı huzur hakkından daha düşük miktarda olduğu görülecektir" denildi.