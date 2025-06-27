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Kuzey Kore'ye malzeme göndermeye çalışan 6 ABD'li gözaltına alındı

Kuzey Kore'ye malzeme göndermeye çalışan 6 ABD'li gözaltına alındı

14:1827/06/2025, Cuma
AA
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Güney Kore
Güney Kore

Güney Kore'de, Kuzey Kore'ye plastik şişelerle pirinç, 1 dolarlık banknotlar ve İncil göndermeye çalışan 6 ABD vatandaşının gözaltına alındığı duyuruldu.

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'ün batısındaki Ganghwa Adası'nda 20 ila 50 yaşlarındaki 6 ABD vatandaşı, yaklaşık 1300 plastik şişeyi denize bırakmaya çalıştı.

Şişelere doldurdukları pirinç, 1 dolarlık banknotlar ve İncil'i deniz vasıtasıyla Kuzey Kore'ye göndermek isteyen ABD vatandaşları, bölgeyi koruyan askeri birliğin polise ihbarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

Yetkililer, hakkında afet ve güvenlik yönetimi yasasını ihlal etmekten işlem başlatılan şüphelilerin ifadelerinin tercüman vasıtasıyla alınacağını belirtti.

Söz konusu bölgenin Kasım 2024'te "tehlikeli bölge" ilan edilerek halk girişine kapatıldığını hatırlatan yetkililer, Kuzey Kore'ye materyal gönderimini yasaklayan idari kararın da yürürlükte olduğuna dikkati çekti.




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