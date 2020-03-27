Dünya Kuzey Makedonyanın 27 senelik serüveni başarıya ulaştı NATOnun 30uncu üyesi oldu
AVRUPA

Kuzey Makedonya'nın 27 senelik serüveni başarıya ulaştı: NATO'nun 30'uncu üyesi oldu

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov, "Kuzey Makedonya, bugün resmi olarak Avro-Atlantik uluslar ailesinde tamamen hak ettiği yeri aldı. Bugünden itibaren, müttefik ve dostlarıyla omuz omuza duran gururlu bir NATO üyesiyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Kuzey Makedonya, üye olduktan sonra NATO ülkeleri 30'a yükseldi.
Kuzey Makedonya, üye olduktan sonra NATO ülkeleri 30'a yükseldi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ülkesinin Avro-Atlantik ailesinde hak ettiği yeri aldığını belirtti.

Dimitrov, Twitter'dan Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bu haftanın birçok yönden tarihi bir hafta olduğuna işaret eden Dimitrov, "Kuzey Makedonya, bugün resmi olarak Avro-Atlantik uluslar ailesinde tamamen hak ettiği yeri aldı" ifadesini kullandı.

Dimitrov, ülkesinin NATO üyelik serüveninin 27 yıl önce başladığını anımsatarak, "Bugünden itibaren müttefik ve dostlarıyla omuz omuza duran gururlu bir NATO üyesiyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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