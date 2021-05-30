Dünya Libya Devlet Yüksek Konseyinden çağrı Hafterden elinizi çekin
AFRİKA

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden çağrı: Hafter'den elinizi çekin

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Hafter milislerinin Bingazi kentindeki askeri geçit töreninin ardından bir çağrıda bulundu. Uluslararası toplumdan, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerinden elini tamamen çekmesi ve sadece meşru organlar ve resmi makamlarla çalışması istendi.

Haber Merkezi AA
Libya Devlet Yüksek Konseyinden çağrı: Hafterden elinizi çekin
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri

Libya Devlet Yüksek Konseyi, uluslararası topluma, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden elini çekmesi ve ülkedeki "meşru organlarla" çalışması çağrısında bulundu.

"LİBYA'NIN EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYUN"

Konsey, Hafter milislerinin Bingazi kentindeki askeri geçit töreninin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, uluslararası toplumdan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerinden elini tamamen çekmesi ve Libya'nın ulusal egemenliğine ve Libya halkının değişim hakkına saygı duyarak sadece meşru organlar ve resmi makamlarla çalışması istendi.

BİNGAZİ'DE ASKERİ GEÇİT TÖRENİ

Hafter milislerinin Bingazi kentinde yaptığı askeri geçit törenine işaret edilen açıklamada, Başkanlık Konseyinden de Hafter güçlerinin bu tehlikeli ihlallerine ve düşmanca tutumlarına son vermesi talep edildi.

  • Açıklamada, "Libya halkı ne zaman kapsamlı bir siyasi çözüm veya yeni bir demokratik tecrübeye yaklaşsa, savaş suçlusu Halife Hafter, halkın barış ve istikrar arzusuna apaçık meydan okuyarak tansiyonu yükselten bir tutum sergiliyor" ifadesi kullanıldı.

MEŞRU YÖNETİME DAVET MEKTUBU

Halife Hafter, "Onur Operasyonu" milis güçlerinin kuruluşunun 7'nci yılı dolayısıyla Bingazi'deki Benina Havaalanı'nda 29 Mayıs'ta "askeri gösteri" yapacağını duyurmuştu.

Hafter, bu gösteriye katılmaları için 25 Mayıs Salı günü Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e davet mektubu göndermişti.

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